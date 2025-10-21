Neue Ausgabe des Online-Magazins „Indoor Rowing“ jetzt verfügbar

Die neue Ausgabe des Online-Magazins „Indoor Rowing“ ist erschienen! Das Magazin widmet sich ganz dem Training auf dem Ruderergometer – mit spannenden Berichten, praxisnahen Trainingsimpulsen und Einblicken in die stetig wachsende Indoor-Rowing-Szene.

Das digitale Magazin erscheint im Verlag von „rudersport“, dem offiziellen Verbandsmagazin des Deutschen Ruderverbands (DRV), und steht ab sofort kostenlos im interaktiven E-Paper-Format zur Verfügung.

Hier geht’s direkt zum Magazin:

👉 www.rudersport-magazin.de/indoor-rowing

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und beim nächsten Training auf dem Ergo!