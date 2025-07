Neues Format der Juleica-Ausbildung

Ausbildung der Deutschen Ruderjugend im Blended Learning-Format

Seit vielen Jahren bietet die Deutsche Ruderjugend die Juleica-Ausbildung mit zwei 4-tägigen Präsenzphasen in der Ruderakademie Ratzeburg an. Um mehr Engagierte in der Jugendarbeit zu erreichen und die zeitliche Streckung der Ausbildung zu verkürzen, wird das Konzept der Ausbildung umgestellt.

Als Übergang und zum Erfahrungsgewinn haben wir die Teilnehmer/-innen der Präsenzphase im Dezember zu einer Online- und Projektphase eingeladen. Diese wurde im Juni in einer abschließenden gemeinsamen Onlinephase mit den Video-Projektpräsentationen der 9 Teilnehmenden abgeschlossen.

Dabei ging es um einen Anfängertag für Kinder und Jugendliche, Wettkampfsport generationsübergreifend anbieten, Stockbrot am Lagerfeuer sowie Nachfahrt und Spieleabend. Paula Scholz (DRJ-Vorstand) und Andreas König (DRV-Bildungsreferent) waren sehr beeindruckt von den tollen Projekten der jungen Menschen mit Alter von 16 bis 24 Jahre. Die Projektberichte stehen auf der Seite rudern.de/juleica zur Verfügung. Die Rückmeldung der Teilnehmenden zu den verschiedenen Phasen ist recht positiv, sie hoben jedoch die Wichtigkeit der Präsenzphase auch wegen des vereinsübergreifenden Austauschs hervor.

Vielen Dank an die beteiligten Rudervereine Ruderclub Bergedorf, Lüneburger Ruder-Club Wiking von 1875, Ruderverein Wandsbek, Hamburger Ruderinnen-Club von 1925 und Treptower Rudergemeinschaft, die die Vereinsprojekte unterstützt haben. Ein Dank auch an die Referenten der Präsenzphase in Ratzeburg Gordon Bell (Kreissportverband Herzogtum Lauenburg) und Jost Schömann-Finck (DRV-Bootsmeister).

Voraussichtlich starten wir im Januar/Februar 2026 mit einer synchronen 3-tägigen Onlinephase, ihr folgt im März/April eine 4-tägige Präsenzphase in der Ruderakademie Ratzeburg, dazwischen gibt es eine Projektphase im Verein und beenden im Mai/Juni mit den Projektpräsentationen online.