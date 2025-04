News aus dem Landesruderverband NRW

Lehrgang Bootsreparaturen und -Instandhaltung

Der Lehrgang richtet sich an interessierte und handwerklich geschickte Personen die in Ihren Vereinen Boote reparieren und instand halten möchten. Die fachliche Leitung liegt in den bewährten Händen von Ralf-Peter Stumme aus Mülheim, der sich in langen Jahren eine umfassende Kompetenz und einen ausgezeichneten Ruf mit seinen Bootsreparaturen erworben hat.

Der Lehrgang findet beim Homberger Ruderklub Germania in Duisburg statt.

Folgende Aspekte werden beim Lehrgang im Fokus stehen:

Grundlegendes zum Bootsbau, zum Transport und zur Pflege

Kleine und mittlere Reparaturen an Kunststoffbooten, Skulls und Riemen

Schleifen und Lackieren

Trimmen von Booten

Gern nehmen wir aber auch Eure Fragen und Wünsche auf, sofern Ihr diese im Vorfeld kommuniziert. Nach Absprache ist es auch möglich ein Boot zur Besprechung und Planung einer Reparatur mitzubringen.

Termin: 10. und 11.52025

Der Lehrgang beginnt Samstag um 9.30 Uhr und geht mit einer Mittags- und Kaffeepause bis 16.30 Uhr. Sonntag den 11.5.2025 beginnt der Lehrgang um 9.30 Uhr und endet um 16.00 Uhr. Ein Mittagsimbiss ist auch hier eingeplant.

Übernachtung ist im Bootshaus mit Luma möglich. Für die Mittagspause organisieren wir einen Imbiss. Ebenso für die Übernachtungsgäste ein Frühstück. Abends steht die Gastronomie des Bootshauses zur Verfügung (auf eigene Kosten).

Kosten 130 € incl. Mittagsimbiss, Kaffee und Kuchen, Übernachtung im Bootshaus sowie Frühstück.

Die Anmeldung erfolgt über das SAMS-Portal des Nordrhein-Westfälischen Ruderverbandes.

Lehrwanderfahrt des NWRV

Dieser Lehrgang richtet sich an interessierte Wanderruder*innen, die Ambitionen haben selbst als Fahrtenleiter tätig zu werden. Steuererfahrung wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich.

Der Lehrgang will mit theoretischen und praktischen Elementen Einblick in die vielfältigen Anforderungen bei der Organisation und Durchführung einer Wanderfahrt geben und gleichzeitig mit einem ruderisch interessanten Teil die Besonderheiten des Ruderns und Steuerns auf dem Rhein und anderen vergleichbaren Flüssen aufzeigen.

Die Leitung des Lehrgangs liegt in den erfahrenen Händen von Christoph Ehrle, der seit vielen Jahren Wanderrudern betreibt und schon zahlreiche Lehrgänge durchgeführt hat.

Termin: 28.6.-29.06.22025

Wir starten mit dem Lehrgang um 9.00 Uhr in Bad Honnef. Nach einer kurzen Begrüßung und einem ersten Theorieteil geht es dann aufs Wasser mit dem Zielort Kölner Club für Wassersport. Unterwegs machen wir eine Mittagspause in Mondorf (RG Niederkassel).

Nach einem kurzen Imbiss am Bootshaus des KCfW folgt nachmittags nach der Ankunft in Köln ein längerer Theorieteil, bevor wir gemeinsam auf dem Bootshaus zu Abend essen.

Die Übernachtung erfolgt in der JH Köln Deutz, die wir mit dem ÖPNV erreichen. Es besteht evtl. auch die Möglichkeit einer Übernachtung mit Luma im Bootshaus.

Sonntag geht die Tour nach einer weiteren theoretischen Unterweisung weiter zum Neusser Ruderverein, mit Stopp bei der Dormagener Rudergesellschaft Bayer (DRG).

Zum Abschluss werden in Neuss gemeinsam die Boote verladen. Nach einer Abschlussbesprechung endet der Lehrgang am Nachmittag.

Folgende Aspekte werden beim Lehrgang behandelt:

Teil 1:

Erwartungen an einen Fahrtenleiter

Phasen einer Wanderfahrt:

Planung

Durchführung

Nachbereitung



Boote leihen

Teil 2:

ELWIS (Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice)

Sicherheit, Verantwortung

Jugendschutz

Versicherungen

Teil 3:

Praktische Übung in Gruppenarbeit



Max. 16 Teilnehmer*innen, Teilnahmegebühr: 120 €. Darin enthalten sind: Bootstransport, Rollsitzgeld, Übernachtung in der JH Köln Deutz, sowie das Abendessen, die Imbisse am Mittag und Getränke im Boot.



Die Anmeldung erfolgt über das SAMS-Portal des Nordrhein-Westfälischen Ruderverbandes.

U15 Sommercamp des NW RV am Biggesee

Entdecke die Vielfalt des Wassersports und erlebe unvergessliche Abenteuer beim Sommercamp des Nordrhein-Westfälischen Ruderverbandes!

Vom 14.07. bis zum 20.07.2025 öffnen wir, das Betreuer-Team des NW RV die Tore beim Ruderklub Biggesee für Jugendliche im Alter von 10-14 Jahren.

Tauche ein in eine Woche voller Ruderabenteuer auf dem schönen Biggesee. Egal, ob du schon Erfahrung hast oder gerade erst angefangen hast zu rudern – unser Sommercamp bietet Aktivitäten auf dem Wasser für alle.

Probiere dich in allen Bootsklassen aus, vom Einer bis zum Achter, mach mit bei Wasserspielen und Challenges im Boot.

Auch an Land erwarten dich spannende Spiele und Teamherausforderungen. Knüpfe neue Freundschaften und stärke den Teamgeist bei gemeinsamen Teamevents.

Abends sorgen Lagerfeuer und Gemeinschaftsaktivitäten für gemütliche Stunden in der Natur.

Sei eines von bis zu 40 Kindern, die eine Woche lang die Sommerferien voller Spaß auf dem Wasser erleben.

Übernachte im Hüttendorf Bigge Elements, genieße selbst organisierte Vollverpflegung und erhalte als Bonus ein exklusives Campshirt.

Teilnahmevoraussetzung ist das Schwimmabzeichen in Bronze.

Der Preis für dieses einzigartige Erlebnis beträgt 380 €. Die Anreise erfolgt individuell.

Sei bereit für eine Woche voller Freude, Abenteuer und neuer Erfahrungen. Melde dich jetzt an und sichere dir deinen Platz

Anfragen, Infos unter: sommercamp@rudern.nrw



Das Betreuerteam wird angeführt von Kai-Uwe Holze.

Die Anmeldung zu allen Veranstaltungen erfolgt über das SAMS Portal des NWRV