Die Saison 2023 steht kurz vor dem Start. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren beim DRV und bei den Ausrichtern.

Am Wochenende 14.-16. April 2023 starten wir mit der Deutschen Kleinboot Meisterschaft in Brandenburg an der Havel.

Alle Termine und Meisterschaften sind neben eindrucksvollen Bildern aus den letzten Jahren in dem neuen Trailer zu sehen.