Peter Tholl erhält Bundesverdienstkreuz

Am 10.6.2022 erhielt Peter Tholl im Stadion der Sportfreunde Lotte vor ca. 250 Gästen das Bundesverdienstkreuz. Die Laudatio hielt, stellvertretend für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Landrat des Kreises Steinfurt Dr. Martin Sommer. Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Schüler Dr. Mathias Middelberg würdigte mit persönlichen Worten die Leistungen von Peter Tholl. Die Ordensverleihung nahm Dr. Sommer vor.

Peter Tholl war fast 40 Jahre Protektor der Ruderriege am Gymnasium Carolinum Osnabrück. Er ist seit 2013 Vorsitzender des Schüler-Ruder-Verbandes Niedersachsen, Mitglied im Referat Schul- und Schülerrudern der DRJ und seit 2015 Vorsitzender des Bundes Deutscher Schülerruderer.

Bei der Arbeit mit den Heranwachsenden ging es ihm primär darum, einen Beitrag zur Sozialisation und zur Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen zu leisten. Er versuchte, ihnen Handlungskompetenzen zu vermitteln, die über den Bereich des Sports hinaus zur Verfügung stehen. Als Funktionär arbeitet er u. a. an den Rahmenbedingungen, damit die Verantwortlichen der Schulen und der Vereine dieser gesellschaftspolitischen Verantwortung nachkommen können.

Marc Hildebrandt, Vorsitzender der Deutschen Ruderjugend, gratuliert im Namen des gesamten Ruderverbandes: "Wir gratulieren Peter zum Bundesverdienstkreuz und zu seinem außerordentlichen Engagement im und für den Rudersport in Deutschland. Insbesondere seine jahrelangen Verdienste im Bereich des Schulruderns haben und hatten einen Einfluss auf die Entwicklung der letzten Jahre. Als Beispiel sei die Schüler-Ergometer-Challenge genannt, die er in der Pandemie mit auf die Beine gestellt hat, um auch während dieser schwierigen Phase den Jugendlichen eine Herausforderung zu bieten und diese an den Rudersport zu binden."