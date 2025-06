Pfingsten wird sportlich: Ruder-Landesentscheid auf dem Faulen See in Schwerin

Am Pfingstwochenende (7. und 8. Juni) verwandelt sich der Faule See in Schwerin in das Zentrum des norddeutschen Rudernachwuchses. Rund 700 junge Ruderinnen und Ruderer im Alter von 12 bis 14 Jahren treten beim gemeinsamen Landesentscheid der Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein an, um sich für den Bundeswettbewerb Ende Juni in München zu qualifizieren.

„Der Landesentscheid ist ein echtes Highlight im Nachwuchsbereich. Hier zeigt sich, wie viel Talent und Engagement in unseren jungen Athletinnen und Athleten steckt. Viele Kinder sind zum ersten Mal dabei. Für sie ist die Teilnahme ein wichtiger Schritt in ihrer jungen Ruderkarriere“, sagt Thomas Schulz, Landestrainer in Mecklenburg-Vorpommern.

Kurzstrecke und Langstrecke beim Landesentscheid

Der Landesentscheid in Schwerin umfasst zwei Disziplinen – Langstrecke (2.500 m) und Kurzstrecke (1.000 m). Die besten Zwei jedes Landes in den verschiedenen Bootsklassen nehmen dann am Bundeswettbewerb teil. Der Bundeswettbewerb gilt als höchste Qualifikationsebene im Kinderbereich des Deutschen Ruderverbandes.

Die fünf norddeutschen Landesruderjugenden haben sich in diesem Jahr zusammengeschlossen, um eine attraktivere Regatta zu schaffen. Ausrichter für dieses sportliche Großereignis ist die Schweriner Rudergesellschaft (SRG). „Mit 700 jungen Ruderinnen und Ruderern, zahlreichen Rennen, Catering und der Unterbringung in Sporthallen in der Stadt ist das eine große Aufgabe, aber auch eine Herzensangelegenheit für unseren Verein“, erklärt Hartwig Kühl, Sportwart der SRG. „Wir freuen uns auf unsere Gäste und eine ereignisreiche Regatta.“

Spannende Rennen in vielen Bootsklassen

Die Rennen beginnen am Samstagmittag um 13:00 Uhr (Langstrecke) und am Sonntagmorgen um 9:00 Uhr (Kurzstrecke) und bieten an beiden Tagen spannende Wettbewerbe in vielen Bootsklassen – vom Einer, Doppelzweier, Mix-Vierer bis zum Doppelvierer mit Steuermann. Zuschauerinnen und Zuschauer, um die jungen Sportlerinnen und Sportler lautstark anzufeuern, sind an beiden Regattatagen herzlich willkommen.

Ein besonderer Dank gilt der Landeshauptstadt Schwerin sowie der Kanurenngemeinschaft Schwerin für die logistische Unterstützung beim Landesentscheid. Die Schweriner Rudergesellschaft dankt ebenfalls den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die die bisher größte Regatta in dieser Form überhaupt erst möglich machen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Berichterstattung ebenfalls herzlich eingeladen.

Meldeergebnis und Regatta-Ausschreibung