Pia Greiten neue Präsidentin von Athleten Deutschland – Ruderin übernimmt zentrale Rolle im deutschen Spitzensport

Die Ruderin Pia Greiten ist neue Präsidentin von Athleten Deutschland e.V.. Die 28-Jährige vom Osnabrücker Ruder-Verein, Bronzemedaillengewinnerin im Doppelvierer bei den Olympischen Spielen in Paris 2024, wurde am Donnerstag an die Spitze der unabhängigen Vertretung deutscher Spitzensportlerinnen und Spitzensportler gewählt. Sie folgt auf Karla Borger (Beachvolleyball), die das Amt seit 2022 innehatte. Zuvor hatte Max Hartung, Fechter und Mitinitiator der Organisation, Athleten Deutschland seit der Gründung 2017 geprägt. Greiten ist damit die dritte Präsidentin in der Geschichte der Athletenvertretung – und die erste aus dem Rudersport.

Wahl in Frankfurt – starke Stimme für Athletinnen und Athleten

Nur einen Tag später wurde Pia Greiten auch in die Athletenkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gewählt. Auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main entschieden sich die 35 stimmberechtigten Athletenvertreterinnen und -vertreter für Léa Krüger (Fechten, 29), Pia Greiten (Rudern, 28), Hendrik Dombek (Eisschnelllauf, 28), Elena Semechin (Para Schwimmen, 32), Leo Köpp (Leichtathletik, 27) und Jello Krahmer (Ringen, 29) als Mitglieder der Kommission. Damit übernimmt Greiten künftig Verantwortung auf gleich zwei Ebenen – als Stimme der Aktiven im Verein Athleten Deutschland und als gewählte Vertreterin im DOSB.

„Die Herausforderungen für Athletinnen und Athleten in Deutschland sind vielfältig – von angemessener Absicherung über Schutz vor Machtmissbrauch bis hin zu einer fairen Mitbestimmung“, wird Greiten nach ihrer Wahl in der Pressemitteilung von Athleten Deutschland zitiert.



Robert Sens: "Gratulation an Pia"

Robert Sens, Vorstand Leistungssport des Deutschen Ruderverbands: “Gratulation an Pia! Eine sehr wichtige Stimme für alle Deutschen Athlet*innen, um die sich im Leistungssport alles dreht. Pia wird mit ihrer Erfahrung als Olympiamedaillengewinnerin die Interessen der Athlet*innen im deutschen Sportsystem hervorragend vertreten. Pia übernimmt ihr Amt in sportpolitisch spannenden Zeiten. Der Deutsche Ruderverband unterstützt Pia und “Athleten Deutschland” gerne mit voller Kraft!”

Professionalisierte Interessenvertretung mit Wurzeln im Rudersport

Athleten Deutschland wurde 2017 gegründet – auch als Antwort auf die zunehmenden Herausforderungen des internationalen Spitzensports. Ziel war es, die bis dahin rein ehrenamtliche Athletenvertretung zu professionalisieren und ihr die Möglichkeit zu geben, sportpolitische und gesellschaftliche Themen mit hauptamtlicher Unterstützung zu bearbeiten. Heute arbeiten elf festangestellte Mitarbeitende für Athleten Deutschland – ein weltweit einzigartiges Modell, das inzwischen als Blaupause für Athletenvertretungen anderer Länder gilt.

Eine entscheidende Rolle bei der Gründung spielte der Ruderer Jonathan Lackhoff (geb. Koch), Weltmeister und Olympiateilnehmer und Mitglied des damaligen DOSB-Präsidiums. Unter der Führung von Max Hartung legte er die Grundlagen für eine unabhängige, institutionell gestärkte Athletenvertretung. Auch Christian Schreiber (heute Präsident des Landessportbundes Sachsen-Anhalt) und Stefan Forster, beide ebenfalls aus dem Rudersport, waren in früheren Jahren Vorsitzende der DOSB-Athletenkommission und prägten den Weg zu mehr Mitsprache und Verantwortung der Aktiven maßgeblich.

Dass nun mit Pia Greiten erneut eine Ruderin an führender Stelle des Athlet:innen-Engagements steht, schließt damit einen Kreis – und unterstreicht die Rolle des Rudersports als Wegbereiter für Werte wie Teamgeist, Fairness und Verantwortungsbewusstsein.