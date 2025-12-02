Planungssitzung RBL 2026

Nach der Saison ist vor der Saison und die Vorbereitungen für die Ruder-Bundesliga 2026 sind in vollem Gange. Das Kernteam konnte in den letzten Wochen viele Gespräche führen und die Renntage mit den Veranstaltern abstimmen. Den Zeitplan und weitere Rahmenbedingungen für die Saison möchte das Kernteam gerne am Dienstag, 09.12.2025, um 20 Uhr in einem Teams-Meeting vorstellen und lädt alle Interessierten Ruderer/innen und Vereine dazu ein.

Zugangsdaten für die Veranstaltung gibt es bei carsten.boehning@rudern.de

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und wünschen euch bis dahin einen schönen zweiten Advent.