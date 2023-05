Preisverleihung des Hermann Neuberger Preises an die SRG Undine

Am gestrigen Mittwoch wurden in einer Feierstunde an der Sportschule in Saarbrücken die Preisträger des Hermann-Neuberger-Preises 2022 ausgezeichnet. Die Gewinner im Bereich des Nachwuchsleistungssports sind die Saarbrücker Rudergesellschaft Undine und die SV 07 Elversberg mit der Abteilung Frauenfußball. Für die Undine nahmen der Vorsitzende Arne Bach, DRV-Ehrenmitglied Wolfgang David, Jugendwart Mike Keßler, Ruderwart Matthias Schömann-Finck sowie die Nachwuchssportlerinnen Johanna Schell, Marlene Erdkönig, Maya Steimer und Anneke Ihmann an der Feier teil. Mike Keßler und Matthias Schömann-Finck nahmen stellvertretend für die Undine den Preis in Empfang. Als besondere Überraschung war vom LSVS Olympiateilnehmer Jochen Kühner für die Preisübergabe eingeladen worden.

Neben den Ruderern aus Saarbrücken und den Fußballerinnen aus Elversberg wurden die Saarland Hurricanes und der Windsurf-Club Saar mit der Hermann-Neuberger-Plakette ausgezeichnet. Über die Hermann-Neuberger-Medaille durften sich der PSV Saar, Abteilung Badminton und die Vereinsgemeinschaft Oberthal freuen. Mit dem ersten Preis für soziales Engagement und Integration wurden der TV Püttlingen mit seiner Abteilung Leichtathletik und das Biathlon Team Saarland ausgezeichnet.

Der Landessportverband für das Saarland (LSVS) und die ARAG-Sportversicherung verleihen seit 1995 jährlich den Hermann-Neuberger-Preis an Vereine, die sich intensiv um die Weiterentwicklung des Nachwuchsleistungssports im Saarland engagieren.

Diese große Anerkennung der Vereinsarbeit mit diesem wichtigen saarländischen Vereinspreis ist neue Motivation für die große Ruderfamilie an der Undine für die es nun in die heiße Phase der Saison 2023 geht. Für die Nachwuchsruderer der stehen als nächste Events die Regatten in Saarburg (Landesentscheid der U15-Klasse, am kommenden Wochenende) und Köln beziehungsweise Heidelberg (parallel 20./21.05.) auf dem Programm. Für U23-Kadersportlerin Paula Gerundt steht bereits am kommenden Wochenende die internationale Regatta in Duisburg auf dem Plan bei der sie in Vierer und Achter mit Auswahlmannschaften des Deutschen Ruderverbandes an den Start geht und auch erstmals in diesem Jahr auf internationale Konkurrenz trifft. Parallel zu den Regatten bietet die Undine aber auch weitere Anfängerkurse für Kinder und Jugendliche, um weitere neue Talente zu gewinnen, mehr Infos unter www.srg-undine.de.