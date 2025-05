Premiere: Coastal Rowing im Programm der Finals 2025

77 Tage vor Beginn der Finals 2025 in Dresden haben Vertreterinnen und Vertreter der Landeshauptstadt Dresden, des Freistaat Sachsen, der Sportverbände, der TV-Partner sowie der Sponsoren einen Überblick über den aktuellen Vorbereitungsstand des Multi-Sportevents gegeben. In diesem Zuge wurde mit Coastal Rowing auch die insgesamt 20. Sportart bei dem nationalen Mega-Sport-Event in der sächsischen Landeshauptstadt bestätigt. In der neu entwickelten Wettkampfform des „City Beach Sprint“ wird die rasant wachsende und spektakuläre Ruderdisziplin nun erstmalig in das Herz einer Großstadt gebracht. Die Wettkämpfe werden am Dresdner Königsufer direkt vor der Semperoper stattfinden. Einzigartige Bilder vor der berühmten Kulisse der Dresdner Altstadt sind am Königsufer ebenso vorprogrammiert, wie spektakuläre und spannende Entscheidungen auf dem vorgesehenen Kurs auf der Elbe. Das ZDF wird die Rennen am 01. August live übertragen.

Der Deutsche Ruderverband freut sich über die nun auch offizielle Aufnahme ins Programm: „Es ist sehr erfreulich, dass diese junge und dynamische Disziplin bei den Finals 2025 in Dresden vertreten ist. So kann sich der Rudersport einer breiten Öffentlichkeit in seiner Vielfalt präsentieren,“ kommentiert Robert Sens, Vorstand Sport des DRV, die Aufnahme ins Finals-Programm.

Coastal Rowing Bundestrainer Adrian Bretting zeigt sich ebenfalls begeistert: „Wir freuen uns über das nun auch offiziell bestätigte Vertrauen in unser Konzept und darauf Coastal Rowing einmal mitten in die Stadt zu bringen. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Monaten im Hintergrund. Sehr spannend zu sehen, wie eine fixe Idee zu Jahresbeginn Realität wird und wir bislang für Begeisterung bei den Finals und ARD/ZDF sorgen konnten. Unser gesamtes Team ist jetzt schon voller Vorfreude auf diesen Wettkampf. Insbesondere die Athletinnen und Athleten aus dem Raum Dresden bzw. Sachsen. Für sie wird es sicher ein unvergessliches Heimspiel.“