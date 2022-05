Premiere des Concept2-Ergathlons im September in Hamburg

Diesen September kommen alle Freunde des Ausdauersports einmal mehr auf ihre Kosten: Der Concept2-Ergathlon feiert seine Premiere in Hamburg, im Zuhause von CrossFit Hafencity. Am 10. September um 09 Uhr fällt der Startschuss. In Anlehnung an einen Triathlon wird sich dabei auf den drei verschiedenen Ergometern von Concept2 wie folgt gemessen:

RowErg: 500m

BikeErg: 1.000m

SkiErg: 500m

Über den Ergathlon

Beim Ergathlon treten alle Athletinnen und Athleten individuell und in vier verschiedenen Alterskategorien an:

Männlich/Weiblich: 18-29 Jahre

Männlich/Weiblich: 30-39 Jahre

Männlich/Weiblich: 40-49 Jahre

Männlich/Weiblich: 50+ Jahre

Die ersten 500 Meter des Ergathlons starten auf dem RowErg. Anschließend folgt der fliegende Wechsel auf das BikeErg, auf welchem 1.000 Meter zurückgelegt werden müssen. Die dritte und letzte Disziplin des Ergathlons gebührt dem SkiErg. Hier gilt es dann ein letztes Mal, die 500 Meter so schnell wie möglich zu überbrücken.

Gemessen wird die Zeit vom ersten Schlag auf dem Ruder-Ergometer bis zum Überfahren der virtuellen Ziellinie mit dem Ski-Ergometer. Wer die Gesamtdistanz von 2.000 Metern am schnellsten absolviert, gewinnt.

Zuschauer sind bei diesem Event ausdrücklich erwünscht!

Anmeldung

Die Anmeldung für den Ergathlon ist direkt hier möglich. Das Format erfordert keine Qualifikationen. Wer sich für das Event angemeldet hat, tritt automatisch im Finale seiner jeweiligen Altersklasse an. Schnell sein, lohnt sich: Die Zahl der Startplätze ist pro Altersklasse begrenzt.

Preise

Die Gewinner jeder Kategorie erhalten 100 Euro Preisgeld. Die Zweit- und Drittplatzierten jeder Kategorie erhalten Sachpreise.

Fragen

Alle weiteren Informationen zum Ergathlon erhaltet ihr hier.

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit direkt an den Veranstalter unter info@thepackage.io, oder an das Team von Concept2 unter info@concept2.de wenden.