Das Protokoll des 67. Deutschen Rudertages 2024 in Halle ist vom Amtsgericht im Vereinsregister eingetragen worden. Wir haben die Unterlagen im neu geschaffenen geschützten Bereich auf der Homepage veröffentlicht.

Sie gelangen nur mit einem entsprechenden Passwort an die Unterlagen. Hierzu haben die Mitglieder des Verbandes mit heutigem Datum eine E-Mail an die offizielle in SAMS hinterlegte Kontaktadresse erhalten.

Sollten Sie keine Nachricht bekommen haben, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des Deutschen Ruderverbandes unter info@rudern.de und überprüfen Sie die in SAMS gespeicherten Angaben auf Vollständigkeit.