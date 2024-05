Qualifikation für die Special Olympics Deutschland 2026 möglich

Die Sportart Rudern wurde neu in das Programm der Special Olympics aufgenommen, die die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung darstellen.

Anfang Juni im Rahmen der Berliner Sommerregatta werden erstmals Qualifikationsplätze für die nächsten „Special Olympics Deutschland“ vergeben.

Diese sogenannten „National Games“ (nationalen Spiele) finden im Sommer 2026 im Saarland statt. Dabei werden in mehr als 20 Sportarten über 4.000 Athletinnen und Athleten beim größten Multisportevent für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung teilnehmen.

Sie möchten auch ein Teil dieses großartigen Sportevents sein? Dann nutzen Sie die Chance und gehen am 01./02. Juni in Berlin an den Start!

Hier geht’s zur Anmeldung.

Meldeschluss ist am 22.05.2024 um 18 Uhr!

Weitere Infos zu den Special Olympics Deutschland finden Sie hier: https://specialolympics.de/nationalespiele/saarland