Ratsgymnasium veranstaltet Deutschen Schüler-Ergometercup

Das Osnabrücker Ratsgymnasium hat zusammen mit dem Osnabrücker Ruder-Verein den Deutschen Schüler-Ergometercup (DSECup) organisiert. 477 Sportler*innen aus Bonn, Emden, Hannover, Kassel, Minden, Nienburg, Preetz, Ribnitz, Wolgast und Osnabrück gingen bei den virtuellen Rennen an den Start. Die meisten Meldungen gab es mit 52 Startern bei den zwölfjährigen Jungen. Die Aktiven konnten deutschlandweit in ihren Schulen und Vereinen auf Ruderergometern über das Internet miteinander verbunden in Einzel- und Viererrennen gegeneinander antreten. Über das System der niederländischen Firma Time-Team wurden dann in Echtzeit die Rennen ausgetragen. Die Eltern und Freunde konnten die packenden Rennen über den Livestream im Webbrowser verfolgen.

Erfolgreichste Schule war das Besselgymnasium Minden mit 11 ersten, 4 zweiten und 6 dritten Plätzen. Die Mindener gewannen die fünf Kinder-Viererstaffeln und waren in dieser Altersklasse auch oft bei den Einzelwertungen erfolgreich. In der Gesamtwertung auf Platz 2 folgte das Carolinum Osnabrück (4/2/2). Die Caro-Ruderer errangen die Siege in der Wettkampfklasse II sowohl bei den Vierern als auch in der Einzelwertung.

Die weiteren Siege gingen an das Ratsgymnasium Osnabrück (3/9/4), die Humboldtschule Hannover (2/2/2), die Schillerschule Hannover (1/1/2) und den Ribnitzer SV (1/0/1). Bei den jüngsten Starterinnen gewann Jule Michaelis vom Ratsgymnasium im Rennen der Jahrgänge 2011 und jünger: „Ich bin froh, gewonnen zu haben und freue mich auf die ‚echten’ Regatten auf dem Wasser im Sommer!“

Zusammenfassend bemerkt Alexander Oberpenning, der gemeinsam mit Marcus Funke als Lehrer für das Rudern am Ratsgymnasium verantwortlich ist: „Gerade für unsere Jüngsten aus der 5. bis 7. Klasse war dieser Wettkampf wichtig. Sie kennen aufgrund der Pandemie keine Ergo-Wettkämpfe und Regatten. Nach der Absage des Ergo-Wettkampfes in Hamburg Anfang Januar war uns klar, dass wir ihnen eine Alternative bieten müssen. So haben wir in Zusammenarbeit mit dem Osnabrücker Ruder-Verein kurzfristig diesen Wettkampf auf die Beine gestellt. Für die Trainingsmotivation unserer Sportler war dieses Event wichtig.“