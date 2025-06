Ratzeburgs Rudererbe hautnah entdecken

In den 1960er-Jahren rückte Ratzeburg durch den Pädagogen Karl Adam ins internationale Rampenlicht des Rudersports. Unter seiner Leitung errangen Athleten aus der Region bedeutende Erfolge bei Europa- und Weltmeisterschaften sowie den Olympischen Spielen.



Bei den heutigen Ruderführungen durch die Stadt erfahren Besucher, wie dieser außergewöhnliche Weg vom Klassenzimmer bis aufs Siegerpodest verlief – und welche Orte in Ratzeburg diese Geschichte noch heute erlebbar machen.



Ein Kamerateam des NDR hat eine dieser Führungen begleitet. Der Beitrag wird am Samstag, 14. Juni 2025, ab 18:00 Uhr in der Sendung Nordtour im NDR-Fernsehen ausgestrahlt. Bereits jetzt kann die Sendung in der Mediathek gestreamt werden.