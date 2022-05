RBL 2022: Alle Zeichen auf grün

Die Ruder-Bundesliga 2022 steht in den Startlöchern und die Mannschaften haben gemeldet! Chef Organisator Holger Siegler freut sich: „Es ist überaus erfreulich zu sehen, dass wir trotz des vergangenen Corona-geplagten Jahres wieder einen Zuwachs an RBL Teams verzeichnen dürfen!“ So freuen wir uns über 18 Männer und 9 Frauen Teams! Die Teams werden wir euch in Kürze unter rudern.de vorstellen.

„Längere Zeit war es ruhig geworden um das Kernteam, weil im Hintergrund viele Details noch zu klären und abzustimmen waren“ berichtet Simone Haubner vom Kernteam. „Aber alle Mühen haben sich gelohnt“ fügt Siegler hinzu, „wir dürfen vermelden: Alle Zeichen stehen auf grün und die Startampel läuft sich schon mal warm“. Auch PPT putzt schon fleißig die Laufsprecher und Kameralinsen der Drohnen und freut sich auf den Startschuss. Uwe Stöbe ist mit seinem Team schon dabei die Zielkamera zu pflegen und zeichnet die ersten (Test-) Fotos für knappe Einläufe. Und auch unsere „Voice of RBL“ Jan Czichy ölt schon die Stimmbänder, um euch wieder die Renntage wieder mit Adrenalin, guter Laune und vielen warmen Worten zu präsentieren.

Auf Ausrichterseite dürfen wir uns über fünf engagierte Ausrichter freuen, die sich mit ihren Teams bereits voll in den Vorbereitungen der RBL-Renntage befinden.

Der RBL-Wanderzirkus macht dieses Jahr an folgenden Stationen Halt:

Renntag: 18. Juni in Kassel Renntag: 16. Juli in Berlin-Tegel Renntag: 06. August in Minden Renntag: 03. September in Krefeld Renntag: 17. September in Hamburg

Wir freuen uns, dass die COVID19 Situation sich in den Frühlingsmonaten erwartungsgemäß entspannt hat. Nichtsdestotrotz steht das RBL-Kernteam in enger Abstimmung mit den Ausrichtern, um zu klären in welchem Umfang die Angebote der Renntage – z.B. in Bezug auf Übernachtungen & Partys – stattfinden dürfen.

Der Fokus liegt natürlich jetzt auf dem ersten Renntag in Kassel. Wir freuen uns an dieser Stelle verkünden zu dürfen, dass wir vom Ausrichter – dem Kasseler Regattaverein – ein finales GO für die Veranstaltung bekommen haben.

Somit geht es nun in die finale Phase der Organisation über: Stay tuned for more!

Viele Grüße im Namen des Kernteams