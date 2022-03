RBL-2022: Endspurt für den Meldeschluss

Am Mittwoch, den 23. März 2022, und damit kurz vor dem Meldeschluss, hat das ehrenamtliche Organisationskomitee (Kernteam) der Ruder-Bundesliga die Teams, Athleten und Vereine zu einer virtuellen Besprechung eingeladen. Über 50 Teilnehmer:innen sind dieser Einladung gefolgt.

"Trotz der beiden letzten Saisons, in denen wegen der Pandemie die Liga nur eingeschränkt oder gar nicht stattfinden konnte, ist das Interesse der Teams weiterhin ungebrochen und sehr hoch. Beide Ligen werden stattfinden" freut sich Holger Siegler vom OK.

Bei der Videokonferenz stellte das OK den derzeitgen Status zur Saisonplanung vor. Die Fragen ob, wie, wo und wann die RBL dieses Jahr durchgeführt werden kann, beschäftigte alle. Besonders in den letzten Wochen musste das OK noch einmal alles geben, um unerwartete kurzfristigen Absagen seitens Ausrichter abzufangen und ein Angebot an neuen Ausrichterstandorten aufstellen zu können.

Begeisteter Unterstützer ist wie schon in der Vergangenheit ist die "Ruder-Club Deutschland Stiftung Rudern".

Die Beteiligten des OK sind optimistisch an bis zu fünf Terminen auch im Jahr 2022 wieder Ruderwettbewerbe der RBL stattfinden lassen zu können. Drei Renntage konnten bereits bestätigt werden.

Die geplanten Termine sind:

Datum Ort Status 18.06.2022 Kassel geplant 16.07.2022 Berlin Tegel bestätigt 06.08.2022 Minden bestätigt 03.09.2022 Krefeld bestätigt 17.09.2022 Hamburg Binnenalster geplant

Es geht nun in den Endspurt:

Am 31. März 2022 ist Meldeschluss für die Abgabe der Lizenzanträge. Bisher wurden 13 Lizenzen beantragt und weitere 15 während der Videokonferenz angekündigt.

Das Formular für den Linzenzantrag kann online über diesen Link ausgefüllt werden:

https://www.rudern.de/anmeldungen/rbl-lizenzantrag-saison-2022