RBL 2025 - Weitere Teams gesucht!

Die Vorbereitungen für die RBL-Saison sind in vollem Gange. Mit den Verantwortlichen der Renntag-Ausrichter sind die Vorbereitungsdialoge gestartet. Das Format kommt gut an und zeigt, dass sich viele Herausforderungen einfach lösen lassen, wenn eine frühzeitige Abstimmung erfolgt.

Auch das letzte Teamleiter-Meeting sorgte für konstruktive Lösungen, z. B. bei Teams, die sich aus mehreren Vereinen zusammensetzen oder Fragen zu den RBL-Durchführungsbestimmungen.

Noch ausbaufähig ist die Anzahl der Meldungen für beide Ligen. Für die Frauen-Liga sind bislang sieben Teams gemeldet, bei den Herren starten doppelt so viele.

Tobias Weysters, Vorsitzender des Ressorts Wettkampf weist empfehlend auf die Durchführungsbestimmungen für die RBL hin und wirbt, dass schon Jugendliche ab dem A-Jahrgang teilnehmen können. Zudem dürfen die Teams aus zwei Vereinen (meldender Verein plus ein Kooperationspartner) sowie pro Renntag zwei Wildcard-Ruderern/innen zusammengesetzt sein. „Um die Attraktivität zu steigern und den ganzen Renntag spannende Bugball-Entscheidungen präsentieren zu können, sind wir auf weitere Meldungen angewiesen. Das steigert auch die Außenwirkung für den Rudersport.“

„Unser Aufruf richtet sich an Vereine, die bis jetzt noch unentschlossen waren. Prüft bitte nochmal in euren Vereinen, ob sich ganze Teams oder Renngemeinschaften mit Nachbarvereinen finden lassen, die das RBL-Format bereichern könnten. Jeder zusätzliche Achter ist ein Gewinn!“ sagt Carsten Böhning, Leiter des RBL-Kernteams und ergänzt: „Aktuell sind wir auch auf der Suche nach Ruderinnen und Ruderern, die Interesse haben, in einem Allstar-Team mitzufahren. Hierzu sind explizit die Sportlerinnen und Sportler aufgerufen, die mit Teams an den Start gehen wollten, welche ihre Meldung leider nicht in die Tat umgesetzt haben. Möglicherweise gibt es auch über Ortsgrenzen hinaus Mannschaften, die sich zusammenfinden. Es lohnt sich auf jeden Fall.“

Teams oder Einzelruderinnen und -ruderer, die Interesse an der RBL-Saison 2025 haben, melden sich bitte bis Ende März bei Carsten Böhning.