Rechenschaftsbericht Bildung, Wissenschaft und Forschung

Der DRV richtet derzeit jährlich eine Ausbildung Trainer /-in B Leistungssport aus und schließt alle zwei Jahre eine Ausbildung Trainer/-in A Leistungssport ab, jeweils mit Andreas König in der Lehrgangsleitung. Im September 2023 wurden 31 neue Trainer/-in B-Lizenzen ausgegeben (26 m, 5 w) und 2021 24 (21 m, 3 w). 2022 fand aufgrund der Coronalage und des Umbaus der Ruderakademie keine Ausbildung T-B/L statt. Im November 2023 wurden 25 neue Trainer/-in A-Lizenzen (20 m, 5 w) überreicht. Die Ausbildung für Trainer/-innen B Breitensport fand 2023 mit 7 Personen (4 m, 3 w) statt. Diese 3 Ausbildungsgänge finden im Blended Learning-Format statt, dazu wird der edubreak®Campus genutzt.

Der Deutsche Ruderverband (DRV) ist alleiniger Ausbildungsträger für die Ausbildungen der ersten bis dritten Lizenzstufe mit den sechs Ausbildungsgängen Trainer/-in C (Breitensport und Leistungssport), B (Breitensport und Leistungssport) und A (Leistungssport) sowie Übungsleiter/-in B Sport in der Prävention Sportart Rudern.

Während der Coronapandemie fanden die Ausbildungen - neben der klassischen Präsenzveranstaltung vor Ort mit dem Nutzen des informellen Austauschs - in verschiedenen Formaten statt: hybrid (zeitgleich Präsenz und online), synchron (zeitgleich online) oder asynchron (zeitversetzt online). Seit 2021 wird die Ruderakademie Ratzeburg umgebaut und seit Januar 2024 werden die neuen Zimmer, Speiseraum und Seminarraum für die Seminare genutzt.

Am 25.06.2024 gab es insgesamt 3.434 gültige Lizenzen (2.210 männlich, 1.224 weiblich).

Zusätzlich richtet der Landesruderverband Baden-Württemberg in Kooperation mit der Sportschule Steinbach den Ausbildungsgang Übungsleiter/-in B Sport in der Prävention Sportart: Rudern, Profil: Gesundheitstraining Herz-Kreislaufsystem aus. Derzeit gibt es 48 (18 m, 30 w) gültige ÜL B/P-Lizenzen. Das bei dieser Ausbildung vermittelte Programm „Rudern in der Prävention - ein Ausdauerprogramm“ ist seit Dezember 2020 für SPORT PRO GESUNDHEIT vom DOSB akkreditiert.

Viele Jahre koordiniert Ralf Müller schon die Ausbildung der Diplomtrainer/innen im Rudern an der Trainerakademie Köln des DOSB, an der er auch als Ausbilder in den sportartspezifischen Teilen seine Expertise einbringt. Die TA ist für den DRV der notwendige Ort für die staatlich bundesweite Ausbildung seiner Spitzentrainer/innen. Zwei Trainer haben im Berichtszeitraum ihr Diplom wieder mit Bravour geschafft (Kurs DTS 27). Aktuell befindet sich ein Trainer in der Prüfung (DTS 29) und vier befinden sich in der laufenden Ausbildung (DTS 31). Ein neuer Kurs (DTS 32) wird ab Oktober 2024 mit einem Rudertrainer besetzt werden. Bisher haben 34 A-Trainer noch zusätzlich den Diplomtrainer an der Trainerakademie absolviert.

Das Programm „ReStart - Sport bewegt Deutschland“ wurde mit 25 Millionen Euro vom Bundesministerium des Innern und für Heimat bis Ende 2023 gefördert. Ziele des Projekts waren unter anderem, nach der Coronapandemie wieder mehr Menschen in Deutschland in Bewegung zu bringen und für den Vereinssport zu begeistern sowie die Aus- und Fortbildungslücke bei den Trainer/-innen auszugleichen. Aus der sog. Säule 1 für Verbände „Digital und qualifiziert - Stärkung des ehrenamtlichen Engagements“ erhielt der DRV eine Fördersumme über mehrere zehntausend Euro. Damit konnten die 4 Ausbildungen an der Ruderakademie vergünstigt, die 9 Fortbildungen Indoor Rower Instructor in Kooperation mit Concept2 mit über 100 TN konnten stark vergünstigt angeboten werden. Knapp 20 Personen des Lehrteams, bestehend aus den ehrenamtlichen Landeslehrreferenten der Landesruderverbände, den Ruderdozenten der kooperierenden Sportinstitute sowie die Mitglieder des DRV-Fachressorts Bildung, Wissenschaft und Forschung, wurden bei 2 digitalen Workshops der Führungs-Akademie des DOSB mit Methoden und Tools für digitale Lehrveranstaltungen geschult. Besonders gut angenommen wurde der Videokurs der ZEIT Akademie „Psychologie der Führung: Sportbusiness“ mit Valentin Altenburg (Bundestrainer Hockey) und Prof. Dr. Niels Van Quaquebeke (Organisationspsychologe KLU Hamburg). Alle 400 Lizenzen konnten kostenfrei für die Teilnehmer angeboten werden. Insgesamt wurden also 2023 über 600 Personen mit dem ReStart-Programm mit vergünstigten oder kostenfreien Angeboten erreicht.

Zur Leitfrage „Wo liegen unsere ungenutzten Reserven?“ fand in Hannover im Januar 2023 der Trainerkongress statt. Knapp 150 Teilnehmende informierten sich u. a. über Kraft und Ausdauertraining im Kontext von Concurrent Training‎, Trainingsmonitoring, Frauen im Leistungssport, Rudertechnik, Commitment im Leistungssport und Psychologie der Führung.

Folgende Fortbildungen wurden im Berichtszeitraum durchgeführt: Rheinsteuerleute (2024, 2023), Langtursteuerleute in Kooperation mit dem Dänischen Ruderverband (2024), Skilanglauf Schweiz (2024, 2023, 2022), Bootswarte in der Bootswerft Empacher (2023, 2022), Indoor Rower Instructor in Kooperation mit Concept2 (2024, 2023, 2022, 2021), Coastal Rowing (2022) und Gesundheitssport (2021).

Im Januar 2024 fand das 6. gemeinsame Bildungstreffen des Fachressorts Bildung, Wissenschaft und Forschung mit den Landeslehrreferenten sowie den Ruderdozenten der kooperierenden Universitäten online statt. Auch im Januar 2022 gab es ein Bildungstreffen. Diese innere Netzwerkarbeit - ergänzt durch Fachressortsitzungen und Teilnahmen des Fachressortvorsitzenden an Präsidiumssitzungen - wurde durch die äußere Netzwerkarbeit auf den DOSB-Fachforen Bildung und Gesundheit sowie im Netzwerk Ehrenamt und Engagement im Sport ergänzt.

Zurzeit wird in Microsoft Teams ein Trainerportal aufgebaut, um eine Austauschplattform und weitere Materialien für Trainerinnen und Trainer im Rudern zur Verfügung zu stellen. Seit 2024 findet im monatlichen Tonus mit dem Trainer:innenTalk ein niederschwelliges Angebot für Trainer:innen ‎zum Praxistransfer von Forschungsergebnissen und evidenzbasierten Wissen unter der Leitung von Dr. Kay Winkert ‎und Prof. Dr. Steffen Held statt. Im direkten Austausch zwischen Trainer:innen und Wissenschaftler:innen sollen ‎Forschungsergebnisse hinsichtlich der konkreten Bedeutung und Anwendung in der Praxis interpretiert und diskutiert werden. Durch den direkten Austausch sollen Limitationen und offene praxisrelevante Probleme und Fragestellungen identifiziert und adressiert werden.‎ Die Online-Bereitstellung der Trainingsmethodischen Grundkonzeption (Rahmentrainingskonzeption Rudern) auf dem Portal des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) wird vorbereitet.

Die Lehrreferenten der Landesruderverbände haben Zugriff auf die Lizenzen der ersten Lizenzstufe über das DOSB-Lizenzmanagementsystem bzw. dem SAMS-Verbandsadministrationssystem.

Die Ruderakademie Ratzeburg ist das Verbandszentrum des Deutschen Ruderverbandes. Alle Trainerausbildungen, die der DRV ausrichtet, finden hier statt. Im Berichtszeitraum wurde die Ruderakademie Ratzeburg für rd. 16 Millionen Euro modernisiert und erweitert, finanziert durch die Bundesrepublik Deutschland, das Land Schleswig-Holstein und die Stadt Ratzeburg. Damit finden nun auch die Trainerausbildungen optimierte Bedingungen in Ratzeburg vor.