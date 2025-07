Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games mit offizieller Eröffnungspressekonferenz

Mit einer feierlichen Pressekonferenz in der Messe Essen fiel heute der offizielle Startschuss für die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games. Ab dem 16. Juli wird die Region Rhein-Ruhr für zwölf Tage zur Bühne für mehr als 9.200 Teilnehmende aus über 150 Nationen. So viele wie nie zuvor bei einer Sommerausgabe der FISU Games.

Die Pressekonferenz machte noch einmal deutlich, wie groß die Vorfreude auf dieses außergewöhnliche Sportevent in der gesamten Region ist. Die FISU Games bieten jungen Talenten aus aller Welt eine Bühne, auf der sie sportliche Höchstleistungen zeigen. Wobei bereits viele der teilnehmenden Athlet:innen zur Weltspitze in ihrer Disziplin gehören und die Spiele gleichzeitig ein Sprungbrett für die olympischen Karrieren darstellen. Auch tritt bei den Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games mit 305 Athlet:innen das bisher größte deutsche Team in der Geschichte der FISU Games an.

Besonders im Fokus der Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games: Inklusion, Nachhaltigkeit und Vielfalt. Werte, die durch Formate wie das 3x3 Rollstuhlbasketball oder das Engagement von über 10.000 Volunteers gelebt werden.

Nach der Pressekonferenz gab es die Möglichkeit einer Venue-Tour durch die Messe Essen, die den Blick hinter die Kulissen wie z.B. der Delegation Lounge oder auch dem Medical Center erlaubte. Als Highlight wurde die Wettkampfhalle der Tischtennisathlet:innen besucht, wo Staatsministerin Dr. Christiane Schenderlein und Ministerpräsident Hendrik Wüst einen kurzen Ballwechsel mit den deutschen Spieler:innen Sophia Klee (AKAD University) und Matthias Danzer (Uni Erlangen-Nürnberg) spielten. Ein sportlicher Moment mit Symbolkraft: nahbar, dynamisch und ganz im Geist der Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games.

Ein Sommer der Begegnung und Bewegung

„Ich freue mich sehr, dass die Rhine-Ruhr FISU World University Games 2025 nach jahrelangem und unermüdlichem Einsatz endlich losgehen. Unsere Anerkennung und Respekt verdient das Organisationskomitee mit über 600 angestellten und freien Mitarbeitenden, sie haben Kurs gehalten bei der Bewältigung der riesigen Herausforderung: Die Spiele finden an sechs Standorten in zwei Bundesländern für 150 Delegationen und über 9.200 Teilnehmende aus der ganzen Welt statt. Die FISU Games werden ein Festival des internationalen Hochschulsports, der Wissenschaft und für die Gesellschaft in der Region Rhein-Ruhr und in Berlin. Wir werden zeigen, dass wir internationale Top-Events nachhaltig, innovativ, inklusiv und voller Freude und Begeisterung umsetzen können. Ganz viel Erfolg wünsche ich unseren 305 deutschen Athletinnen und Athleten und 177 Betreuerinnen und Betreuern des Teams Studi, der historisch größten Studierenden-Nationalmannschaft bei den anstehenden Wettbewerben. Ihnen gehört jetzt die Bühne. Ich drücke beide Daumen! Bedanken möchte ich mich herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bei allen Beteiligten, dem adh und den Ländern Nordrhein-Westfalen und Berlin“, sagte Dr. Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt.

„Das Sportland NRW ist bereit - sportlich, organisatorisch und mit ganzem Herzen“, so Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, „Die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games bieten eine großartige Gelegenheit, Nordrhein-Westfalen und das Ruhrgebiet als weltoffene, leistungsfähige und engagierte Region im Herzen Europas zu präsentieren. Hier treffen Spitzenleistungen auf Wissenschaft, Kunst und Kultur. Uns erwartet Sport auf höchstem Niveau – in modernen, charakterstarken und nachhaltig genutzten Sportstätten. Nordrhein-Westfalen beweist damit erneut eindrucksvoll: Sportgroßveranstaltungen auf Weltklasse-Niveau sind bei uns zuhause. Das ist auch ein starkes Signal mit Blick auf die Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele. Ich bin überzeugt: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen werden diese Spiele mit Begeisterung tragen – auf den Tribünen, in den Straßen und in den vielen Momenten, in denen Sport und Gemeinschaft zusammenkommen.“

Jörg Förster, Vorstandsvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbands und Vorsitzender des Gesellschafterbeirats von Rhine-Ruhr 2025: „Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, die FISU Games nach Deutschland zu holen und mit dem bisher größten deutschen Team aller Zeiten an den Start zu gehen. Das belegt nicht nur die Bedeutung des studentischen Spitzensports für die Leistungssportförderung in Deutschland, sondern auch die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games bieten den studentischen Athletinnen und Athleten eine Bühne, auf der sie sportliche Höchstleistungen sichtbar mit ihrer akademischen Laufbahn in Einklang bringen. Sie hinterlassen damit auch einen nachhaltigen Impuls für den Hochschulsport in Deutschland.“

Niklas Börger stellt die Organisation und Umsetzung der Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games in den Vordergrund: „Nach Jahren intensiver Vorbereitung sind wir nun bereit, der Welt zu zeigen, was in dieser Region möglich ist. Dazu gehören die Leidenschaft und das gelebte Miteinander, das weit über den Sport hinausgeht. Die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games sind das Ergebnis großartiger Teamarbeit und einer beeindruckenden gemeinsamen Kraftanstrengung. Wir haben ein Event geschaffen, das nicht nur sportlich Maßstäbe setzt, sondern auch gesellschaftlich ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Vielfalt und Nachhaltigkeit sendet. Jetzt beginnt die Belohnung. Zwölf Tage voller Emotionen, sportlicher Höchstleistungen und internationaler Begegnungen.“

Auch Karla Borger, Universiade-Siegerin im Beachvolleyball 2011, Beachvolleyball-Olympiateilnehmerin und Kuratoriumsvorsitzende der Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games, sprach emotional über die Bedeutung der FISU Games: „Diese Veranstaltung ist mehr als ein Wettbewerb. Sie ist ein einzigartiger Spirit, eine Verbindung von Leistung, Offenheit und Begegnung.“

Rhine-Ruhr 2025: Das Sportfestival im Sommer 2025

Die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games zeigen, was möglich ist, wenn Sport, Wissenschaft, Engagement und Gesellschaft zusammenkommen. Ein sportliches Fest für Athlet:innen, Fans, Ehrenamtliche und für die gesamte Region. Die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games stehen für Zusammenhalt, Vielfalt und den Aufbruch in eine nachhaltige sportliche Zukunft.

Die kommenden zwölf Tage versprechen emotionale Höhepunkte, internationale Begegnungen und sportliche Glanzleistungen. Die Welt zu Gast an Rhein und Ruhr und die Region ist bereit für ein Sommermärchen der besonderen Art.