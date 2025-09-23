Ruderboot mit fünf Kindern gekentert – Rettungskräfte üben den Ernstfall auf dem Waginger See

Ein gekentertes Ruderboot mit fünf Kindern an Bord, Rauchsignale über dem Wasser, alarmierte Einsatzkräfte und ein schnelles Rettungsmanöver: Was dramatisch klingt, war Teil einer groß angelegten Übung, die am vergangenen Samstag bei bestem Spätsommerwetter am Waginger See stattfand.

Rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – zur Hälfte Ruderer, zur Hälfte Wasserretter – beteiligten sich an der bereits dritten gemeinsamen Rettungsübung des Waginger Rudervereins und der örtlichen Einsatzkräfte. Mit dabei waren die Wasserwachten Kühnhausen, Waging, Tettenhausen, Taching und Tengling, die Feuerwehr Waging sowie die Wasserschutzpolizei Laufen. Ziel der Übung war es, Rettungseinsätze auf dem Wasser realitätsnah zu simulieren und das Zusammenspiel zwischen Ruderern und Rettern zu verbessern.

Der Vormittag stand ganz im Zeichen der Theorie: In mehreren parallel laufenden Vorträgen informierten sich die Teilnehmer über Alarmierungsabläufe, Erste Hilfe und Reanimation, den richtigen Umgang mit Rettungswesten, Ruderordnung und Bootskunde sowie über die Ausrüstung der Wasserwacht und die Signalmittel des Rudervereins. Dabei wurde nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch der gegenseitige Austausch gefördert.

Nach der Mittagspause mit Brotzeit, gespendet von der Gemeinde Waging, und einem Grußwort des Zweiten Bürgermeisters Martin Dandl, ging es am Nachmittag aufs Wasser.

Jetzt wurde es praktisch: Einige Boote kenterten (diesmal absichtlich), um Rettungssituationen möglichst realistisch nachzustellen. Mit Rauch- und Leuchtfackeln wurden Notfälle simuliert, Ruderer mussten aus dem Wasser geborgen, versorgt und Boote abgeschleppt werden und die Rettung bewusstloser Personen aus den schmalen Ruderbooten wurde geprobt. Konzentriert und in bester Teamarbeit gelangen die eindrucksvollen Rettungsaktionen.

Um auch einmal die Gegenseite kennenzulernen durften Ruderer auf den Booten der Wasserwacht mitfahren, während umgekehrt die Wasserretter im Ruderboot versuchten nicht selbst zu kentern.

Am Ende waren sich alle einig: Die Übung war nicht nur spannend und realitätsnah, sondern auch äußerst lehrreich und trug wesentlich dazu bei, das gegenseitige Verständnis zwischen Ruderverein und Rettungskräften zu stärken.

Die nächste gemeinsame Übung dieser Art ist in drei Jahren geplant.

Fotos: Bea Schmid (Pressewartin Waginger Ruderverein e.V.)

