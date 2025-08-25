Rudercamp Steiermark

Im August 2025 fad das erste Rudercamp mit erlebnispädagogischen Elementen in der Steiermark mit dem Lehrgangsleiter Stefan Pless statt. Hier der Bericht des Teilnehmers Manfred Hofmann:

Ein Muss für alle, die mal Gebirgsjäger werden wollten und dann im Ruderverein gelandet sind!

Stefan Pless hat ein Rudercamp organisiert und wieder einmal sein Elternhaus als Ausgangspunkt für eine harte, aber herzliche Trainingswoche zur Verfügung gestellt. Wir als Sportgruppe stellen uns der Herausforderung, die aus täglichen Übungseinheiten des beliebten Steiermark-Triathlon besteht: Rudern übern Grundelsee, besteigen der umliegenden Berggipfel, Zubereitung einheimischer Schmankerl, ein forderndes Programm. Zitat Katja: „Nichts für Weicheier hier.“

Aber durch Spiel, Spaß und Action schafft es Stefan, uns hoch zu motivieren und wir lernen täglich dazu. Und selbst beim Strudelteig walken heißt es: langsam und kontrolliert nach vorne rollen. Danke für diese tolle Woche, lieber Stefan!