Ruderer bei Sportlerehrung in Osnabrück

Am Montag, dem 20.6.2022, ehrte die Stadt Osnabrück die erfolgreichen jugendlichen Sportler*innen. Bedingt durch Corona wurden in diesem Jahr nur 103 Athleten aus elf verschiedenen Sportarten ausgezeichnet. In anderen Jahren waren es immer ca. 150.

Für Oberbürgermeisterin Katharina Pötter sind die Sportler Vorbilder für andere Jugendliche, aber auch für viele Erwachsene: „Ich glaube, vielen von uns würde, das was euch antreibt, gut tun.“ Weiter führte sie aus: „Wir machen das als Stadt, weil wir stolz auf euch sind. Auf euch, euren Erfolg und das, was ihr in dieser Stadt Tolles bewegt.“

Es gab insgesamt acht Auszeichnungen in Gold, davon jeweils eine für die Ruderer vom Ratsgymnasium und vom Carolinum. Außerdem gingen noch drei Auszeichnungen in Silber und drei in Bronze an die Ruderer dieser beiden Schulen.