Ruderer mit verjüngtem Vorstand und Neubau-Plänen

Mit einem verjüngten Vorstand, einer modernisierten Vereinsstruktur und großen Plänen für einen Neubau ist der Ruderverein Erlangen (RVE) ins neue Jahr gestartet – auf der Mitgliederversammlung standen eine ganze Reihe wichtiger Themen auf dem Programm.

Ein zentraler Punkt auf der Tagesordnung: die umfassende Satzungsänderung, die die Verantwortung im Vorstand in Zukunft auf noch mehr Ämter verteilt und somit ein gegenseitiges Vertreten leichter möglich macht. Die rund 63 anwesenden Mitglieder nahmen die vorgeschlagene Satzung einstimmig an.

Für die darauffolgenden Neuwahlen bildete die neue Satzung bereits die Grundlage. Weiterhin an der Spitze des RVE ist Lore Baehr, ebenso weiter dabei Jürgen Woellert für Sport. Neu hinzugekommen im geschäftsführenden Vorstand sind Stefanie Olbrich-Thomas für Finanzen, Birgit Purucker als Schriftführerin, Klaus Kindel für Mitgliederverwaltung, Georg Lindner für Liegenschaften und Magnus Heilmann für die Jugend. Darüber hinaus gab es mehrere Wechsel in weiteren Ämtern und Funktionen. Besonders positiv fiel dabei auf, dass die vielfältigen Aufgaben im RVE auf sehr viele Schultern verteilt sind – was bei einem Verein mit rund 380 Mitgliedern durchaus bemerkenswert ist und so ein lebendiges Miteinander ermöglicht.

Der dritte wesentliche Punkt war die Vorstellung des neuen Etats, der in diesem Jahr geprägt ist vom geplanten Neubau einer Bootshalle, die knapp 480.000 Euro kosten wird und – wenn die Arbeiten reibungslos ablaufen – zum Jahreswechsel fertig sein soll. Bereits in den Vorjahren wurden dafür Rücklagen gebildet, die zusammen mit einer großen Summe an Mitgliederdarlehen die Finanzierung auch angesichts der aktuellen schwierigen finanziellen Lage von Zuschussgebern auf eine solide Basis stellen. Dementsprechend positiv nahmen die Mitglieder die Pläne des Vorstands auf.

Doch auch wenn viel Geld in die neue Bootshalle fließt, gilt dem Sport weiterhin das größte Augenmerk – das wurde auch beim Rückblick deutlich. Das Highlight im vergangenen Jahr stellten sicherlich die fünf Medaillen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften durch Felix Löffler mit Gold im U17-Einer sowie Franz Meerwald und Finn Thomas mit jeweils Silber und Bronze im U19-Achter und -Vierer dar. Insgesamt erruderten sich die Jugend, das U30/Studierenden-Team sowie die Masters 56 Siege.