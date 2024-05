Rudernachwuchs aus 14 Ländern kommt zur Medaillenjagd nach Bayern

Vom 4. und 5. Mai 2024 findet die internationale Junioren-Regatta auf der Olympia-Regattastrecke in München Oberschleißheim statt.

München wird erneut zum Anziehungspunkt für den internationalen Rudernachwuchs: Aus 154 Vereinen gehen etwa 800 junge Ruder:innen im Alter von 15 bis 18 Jahren aus vierzehn Nationen an den Start. Diese Regatta, die erstmals 1995 stattfand, lässt die Nachwuchssportler:innen erste internationale Regattaluft schnuppern.

Insgesamt werden die 15- und 16-jährigen Teilnehmer:innen in 73 Rennen und 221 Läufen eine 1.500-Meter-Strecke zurücklegen, während die 17- und 18-Jährigen eine Distanz von 2.000 Metern bewältigen müssen. Das Meldeergebnis kann sich wieder sehen lassen: In Summe belegen die vierzehn Nationen - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kroatien, Moldawien, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, die Schweiz, Slowenien, die Slowakei, die Tschechische Republik und Tunesien - knapp 2.200 Rollsitze.

„Seit 1995 sind uns die großen Rudernationen Europas treu und kommen mit ihren Nachwuchstalenten in großer Zahl nach München, das macht uns durchaus stolz“, sagt Oliver Bettzieche, Vorstandsvorsitzender von Regatta München e.V. „Für unsere 100 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ist das der Ansporn, Jahr für Jahr eine gelungene und professionell organisierte Regatta umzusetzen.“

Interessierte Zuschauer haben die Möglichkeit, die Junioren-Regatta sowohl am Samstag, als auch am Sonntag ab 8 Uhr zu verfolgen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, und die Siegerehrungen finden kontinuierlich statt. Leider ist die 250 Meter lange Tribüne seit einigen Jahren aus Sicherheitsgründen bei Veranstaltungen dauerhaft gesperrt, jedoch können die Rennen sowohl von vor der Tribüne, als auch von der Gegenseite aus beobachtet werden. Die Höhepunkte der Regatta, die Finalläufe der A-Juniorinnen und A-Junioren, finden am Sonntagnachmittag statt.

Der genaue Zeitplan der Regatta ist hier zu finden, das Meldeergebnis hier (beides Stand 1.Mai). Updates und Ergebnisse sind auf der Homepage von Regatta München e.V. zu finden.

Wer nicht vor Ort sein kann, die Rennen aber dennoch verfolgen möchte, kann das Geschehen per Livestream auf regatta.de oder sportdeutschland.tv verfolgen. Regatta München e.V. überträgt die Rennen ab dem Start der Hauptläufe am Samstag ab ca. 10:30 Uhr und am Sonntag ab 8 Uhr.