Rudertag des Landesruderverbands Niedersachsen

Der Rudertag des LRVN fand am 8. März 2025 beim Ruderverein Isenhagener Land statt.

Natascha Fieting wurde von den Vereinsvertretern der niedersächsischen Vereine einstimmig zur Vorsitzenden des LRVN wiedergewählt. Die weiteren Wahlen waren ebenfalls von Wiederwahlen geprägt. Neu wurde Theelko Gerken als Referent Regattawesen gewählt, der Vorstand hatte ihn im Vorjahr bereits kommissarisch für diese Aufgabe berufen. Der Vorstand der Ruderjugend war bereits auf dem Jugendrudertag gewählt, der Landesrudertag bestätigte Sebastian Schulte (Vorsitzender der Ruderjugend) und Eeske Ubben-Lange (Stellvertretende Vorsitzende der Ruderjugend) in ihren Ämtern.

Der Präsident des LandesSportBundes Niedersachsen, Herr André Kwiatkowski, übermittelte die Grüße des niedersächsischen Sports an die Vertreter/innen der Rudervereine. Er dankte allen ehrenamtlichen Funktionsträger/innen und Helfer/innen in den Vereinen, ohne die diese lebendige Sport- und Ruderwelt in Niedersachsen nicht funktionieren würde.

In seinem Grußwort blickte er auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris (Pia Greiten und Hermine Krumbein), die eine Werbung für den Sport und eine Motivation für die Leistungssportler/innen waren. In diesem Zusammenhang warb er auch für eine Sport-Großveranstaltung, die in Deutschland möglich sein sollte. Zu einer guten Vorbereitung gehört ein "Lastenheft", in dem Nachhaltigkeit ein wichtiges Kapitel sein muss. Bereits 2026 werden in Hannover die deutschen "Finals", mit dem LSB in beratender Funktion, stattfinden.

Der Sport ist ein wesentlicher Träger der Partnerschaft des Landes Niedersachsen mit der Region Eastern Cape in Südafrika. Ein weiterer Dank gilt daher den Organisatoren (Manja Simon, Vorsitzende Oldenburger RV und Steffen Oldewurtel, Vorsitzender Regattaverband Ems-Jade-Weser / Team NordWest e.V.) des Austausches, dessen Besuch der niedersächsischen Ruderinnen und Ruderer in East London 2024, in diesem Jahr mit einem Gegenbesuch von Sportler/innen und Trainer/innen aus der Region Eastern Cape in Oldenburg fortgesetzt wird.

Für herausragende sportliche Leistungen wurde Marie-Cathérine Arnold mit dem Verbands-Leistungsabzeichen in Gold ausgezeichnet. In der Laudatio erinnerte Natascha Fieting an den sportlichen Werdegang und die Erfolge von Marie-Cathérine Arnold. Ein kleiner Rückblick ist auf LRVN.de zu finden.

Im weiteren Verlauf der Versammlung berichteten Vorstand und Präsidium über die vergangene Amtsperiode und die Finanzlage. Der vorgestellte Haushaltsplan für 2025/2026 wurde einstimmig genehmigt. Über die Verwendung der Sportfördermittel werden die Vereine separat unterrichtet.

Der LRVN dankte dem ausrichtenden Ruderverein Isenhagener Land für die Gastfreundschaft und gelungene Unterstützung bei der Durchführung des Rudertages 2025.

Zum Abschluss schloss Ehrenvorsitzender Reinhard Krüger den Rudertag mit dem traditionellen Gruß "Dem Rudersport in Niedersachsen und überall zu Ehren: Hipp – Hipp – Hurra!"

Auf Wiedersehen bei der Vorsitzenden-Tagung 2026 beim Ruderverein Hoya!