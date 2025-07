Saarschleifenmarathon am 23.08.2025

Die Saarbrücker Rudergesellschaft Undine feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum. Zu diesem Anlass gibt es am 23.08.2025 als Teil der Veranstaltungsreihe einen Rudermarathon an der Saarschleife.

Der Saarschleifenmarathon (Rudermarathon an der Saarschleife, kurz RuMS) ist ein internationaler Breitensport-Rudermarathon. Hierzu sind deutsche wie auch französische Rudervereine eingeladen, auf dem schönsten Stück der Saar eine Langstreckenregatta über 42,3 km im Gig-4x+ auszufahren. Die Regatta wird auf der Saar zwischen der Staustufe Rehlingen und der Staustufe Mettlach ausgetragen.

Die Ausschreibung und mehr Informationen zum Saarschleifenmarathon sind hier zu finden.