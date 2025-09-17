Saisonfinale der RBL am 20. September 2025 auf dem Maschsee in Hannover

Am Samstag, 20.09.2025, springen ab 09:15 Uhr die Startampeln auf dem Maschsee in Hannover für den finalen Renntag von rot auf grün und sorgen wieder für spannende Rennen.

Nach der Absage des Münsteraner Regattavereins musste Ende Juli schnell eine Ersatzlocation gefunden werden. Zwei Regattaveranstalter standen in den Startlöchern und nach konstruktiven Gesprächen war Mitte August klar, dass die RBL-Teams ihre Tagessieger und damit auch die Ligasieger in der niedersächsischen Landeshauptstadt ausrudern werden.

„Mit dem Hannoverschen Regattaverband haben wir einen Partner gefunden, der den Renntag für die Vorbereitung auf „Die Finals“ im Jahr 2026 nutzen möchte. Ein motiviertes Regattateam bereitet derzeit in der Kürze der Zeit alles Notwendige vor, damit die Teams ein würdiges Saisonfinale bekommen. Unser Dank gilt allen Verantwortlichen, die sich sehr engagiert für den Renntag einsetzen, und den verantwortlichen Stellen in den Behörden, die kurzfristig für die erforderlichen Genehmigungen gesorgt haben.“, sagt Rolf Warnke, der im RBL-Kernteam für die Regattaveranstalter zuständig ist.

Letzte Entscheidungen in der Männer-Liga

Für die Teams geht es in Hannover um wichtige Punkte auf dem Weg zum Ligasieg. Bei den Herren wird der Ligachampion voraussichtlich zwischen dem Autosen Sprintteam Mülheim und dem Amazone-Achter Osnabrück ermittelt. Beide Teams trennen nach vier Renntagen nur drei Punkte in der Tabelle. Dahinter lauern mit dem starken „Häuser unserer Zukunft“ – Ottoachter Magdeburg und dem Melitta-Achter Minden – „Team Black“ zwei Verfolger, die noch auf einen Treppchenplatz schielen. Hier wird die Renntagplatzierung vom Maschsee Aufschlüsse geben, wer Bronze, Silber und Gold oder nur die goldene Ananas gewinnt.

In der Tabellenmitte werden der Germania-Achter aus Frankfurt und der Mainzer Achter um die Gesamtplätze fünf und sechs fahren. Der Nokera Leipzigachter und der Bochum/Witten-Achter liegen nur drei Punkte auf den Tabellenplätzen 6 und 7 auseinander. Richtig spannend wird es im unteren Tabellenbereich: Der TÜV NORD Maschseeachter ist punktgleich mit dem Hauptstadtsprinter DWB Holding-Achter und dicht gefolgt von den BOB AUTOMOBILE Ruhrpiraten Essen. Die Essener haben auf ihrer Heimbahn vor zwei Wochen eine aufsteigende Form gezeigt und können am letzten Renntag noch bis auf Platz 9 klettern. Da möchte der Lokalmatador aus Hannover gerne bleiben. Spannende Bord-an-Bord-Rennen sind also garantiert.

Wer wird Liga-Sieger bei den Frauen?

In der Frauenliga ist die Ausgangslage ähnlich spannend: Mit dem HavelQueen-Achter, dem Meenzer Express, dem Kötter Services Ruhr-Achter Essen-Kettwig und dem Alstersprinter aus Hamburg haben gleich vier Teams berechtigte Hoffnungen auf einen Treppchenplatz. Die Damen aus Berlin bringen vom letzten Renntag auf der Ruhr einen kleinen Vorsprung (27 Punkte) von zwei Zählern in der Tabelle mit, Mainz und Essen liegen punktgleich (25 Punkte) dahinter und die Hamburgerinnen (24 Punkte) können mit einer starken Leistung am letzten Renntag noch auf die Medaillenplätze rudern. Die Platzierungen in der zweiten Tabellenhälfte scheinen schon vergeben: Der Osnabrück-Achter steht mit 19 Punkten sicher auf Platz 5, der SachsenEnergieAchter wird mit einer konstanten Saisonleistung auf Platz 6 abschließen. Überraschungen nicht ausgeschlossen! Vielleicht nutzen die Damen vom Engel&Völkers Team LeineMasch ihren Heimvorteil und machen unter dem Jubel der heimischen Fans noch einen Schritt nach oben. Der mit vielen Ruderinnen zusammengesetzte Melitta Allstar-Achter „Team Red“ will nochmal zeigen, mit wie viel Spaß das Team dabei ist.

Nachwuchs auf dem Maschsee

Wie schon bei den Renntagen in Kassel und Essen treten auf dem Maschsee auch Juniorinnen- und Junioren-Achter an. Dabei sind die Lokalteams besonders stark vertreten und starten unter kreativen Mannschaftsnamen. In der Junioren-RBL gehen neben den Masch-Seegurken und dem Masch-Seekuh-Achter das Melitta Junior Team Minden und der Ottonenachter Magdeburg an den Start.

Bei den Juniorinnen haben drei Achter gemeldet: Der Edithaachter Magdeburg trifft auf die Masch-Seepferdchen und die Masch-Seeanemonen.

Livestream und Ergebnisdienst

Wer die Rennen am Samstag nicht vor Ort verfolgen kann, hat die Möglichkeit sich die Rennen ab den Achtelfinals über https://sporteurope.tv/ruderbundesliga/rbl-ruder-bundesliga-2025-5-renntag-live-aus-hannover anzusehen.

Der Livestream wird durch das Team von PPT bereitgestellt und von Anne Tjorven Büßen und Julian Eerland moderiert. Renneinteilungen und Ergebnislisten stellt das Team von Uwe Stöbe unter https://www.ppt-gmbh.de/live-streams/ruder-bundesliga/ bereit.