Saisonstart der RBL am 24.05.2025 in Gießen

Am kommenden Samstag heißt es für die 22 Teams der Ruder-Bundesliga endlich wieder „Achtung – Los!“ Erstmalig macht die RBL-Familie Station in Gießen: Von 9.30 Uhr bis 18 Uhr wird die Startampel planmäßig 54-mal von Rot auf Grün springen und damit spannende Rennen um Zehntelsekunden auf die Lahn schicken.

Die RBL wird in ihrer 17. Saison auf bekannten und neuen Strecken ausgefahren. Nach dem Start in Gießen führt die Reise über Mülheim an der Ruhr (14. Juni) nach Kassel (23. August), dann erstmals zum TVK nach Essen (30. August) und schließlich zum großen Finale auf den Aasee in Münster (20. September).

Diese acht Teams kämpfen in der Frauenliga um die begehrten Ligapunkte:

Osnabrück Achter

E&V Team LeineMasch

Meenzer Express

SachsenEnergie Achter

Alstersprinter

KÖTTER Services Ruhr-Achter Essen-Kettwig

HavelQueen-Achter

Melitta Allstar-Achter "Team Red"

Für die Männerliga gehen 14 Teams auf die 350 m Sprint-Strecke:

Autosen Sprintteam Mülheim

Melitta Achter Minden - "Team Black"

"Häuser unserer Zukunft" - Ottoachter Magdeburg

Sparkasse Gießen-Achter

Germania-Achter

Leipzigachter

Amazone-Achter Osnabrück

BOB Automobile Ruhrpiraten Essen

TÜV NORD Maschseeachter

Bochum/Witten-Achter

Mainzer Achter

Dr. Schumacher Kassel-Achter

Rhein-Erft-Sprinter

Hauptstadtsprinter DWB Holding

„Wir freuen uns, dass neben den langjährigen Mannschaften in diesem Jahr auch wieder neue Teams für die Ruder-Bundesliga gemeldet haben. Das zeigt, dass wir mit unserem Format ein Wettkampfangebot für eine breite Zielgruppe schaffen und viele Sportlerinnen und Sportler langfristig im Rudersport halten können“, freut sich das RBL-Kernteam.

Wer den Renntag nicht vor Ort in Gießen miterleben kann, hat die Möglichkeit, den Livestream zu verfolgen: https://sportdeutschland.tv/rudern

Für die Bewegtbilder sorgt wieder das eingespielte Team von PPT. Moderiert wird der Renntag von Anne Tjorven Büßen und Julian Eerland.

Renneinteilungen und Ergebnislisten stellt das Team Stöbe bereit: https://www.ppt-gmbh.de/live-streams/ruder-bundesliga/

Ein besonderer Dank gilt dem gesamten Orga-Team in Gießen, das unter der Leitung von Markus Ihlo und Hartmut Sorg viele Stunden in die Vorbereitung des Renntags investiert hat.