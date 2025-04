Schnupper-Wochenenden im Sportinternat Ratzeburg begeistern junge Talente

Seit Jahresbeginn haben über 30 Nachwuchssportlerinnen und -sportler die Gelegenheit genutzt, an den Schnupper-Wochenenden im Sportinternat Ratzeburg teilzunehmen. Gemeinsam mit ihren Eltern erhielten sie einen exklusiven Einblick in den Bundesstützpunkt, die Ruderakademie und das Sportinternat – und die Begeisterung war groß! Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigen das neue Format und sorgen dafür, dass ab Herbst weitere Veranstaltungen folgen werden.

„Wir haben uns sehr über das große Interesse der Jugendlichen und Eltern gefreut. Die Schnupper-Wochenenden bieten den Nachwuchsathletinnen und -athleten nicht nur die Möglichkeit, ihren Horizont zu erweitern, sondern auch mit neuer Motivation und frischen Ideen in das Training in ihren Vereinen zurückzukehren. Hier können sie hautnah erleben, was sie sportlich erreichen können und welche Entwicklungsmöglichkeiten ihnen das Sportinternat und der Bundesstützpunkt bieten“, so Markus Last, Bundesstützpunkttrainer.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisten aus ganz Deutschland an – vom bayerischen Dachau bis zum schleswig-holsteinischen Mölln – und alle haben die drei Tage intensiv genutzt, um das Trainingsumfeld und die zahlreichen Möglichkeiten des Sportinternats kennenzulernen.

Ein besonderes Highlight: Beim letzten Schnupper-Wochenende im März war Olympiateilnehmer Max Appel vor Ort, um den Nachwuchstalenten wertvolle Tipps und praxisnahe Ratschläge zu geben.

An alle Interessierten

Du bist zwischen 12 und 16 Jahren und bereit, den nächsten Schritt zu machen? Du willst Dein Potenzial testen und wissen, was der Bundesstützpunkt und das Sportinternat zu bieten haben? Dann sichere dir deinen Platz für eines der nächsten Schnupper-Wochenenden im Sportinternat Ratzeburg!

Auf dem Plan stehen Rudern, Ruderergometer und Krafttraining – alles, was du brauchst, um dein Trainingslevel zu steigern.