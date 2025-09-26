Schülerruderriege München und Ignaz-Taschner-Gymnasium erfolgreich beim Bundesfinale in Berlin

Die Schüler-Ruderriege-München (SRM) ist die Kinder- und Jugendabteilung der Rudergesellschaft München (RGM); hier bereiten sich in den regelmäßigen Trainingseinheiten in Oberschleißheim ca. 120 Sportler auf die kommenden Wettkämpfe vor. Die 11- bis 18 -jährigen Jungen und Mädchen streben hier unter anderem die Teilnahme an verschiedensten Regatten, darunter die Deutsche Meisterschaft der Vereine sowie die Deutsche Schulmeisterschaft "Jugend trainiert für Olympia" an oder beteiligen sich ohne Wettkämpfe am Vereinsleben.

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau konnten wir über die letzten Jahre eine der größten bayerischen Jugendabteilungen aufbauen. AM ITG können die Kinder in der 5. Klasse mit dem Rudern anfangen und können dann in den Verein eintreten. Durch die große Anzahl ehrenamtlicher Trainer und ehemaliger Schüler war es uns in diesem Jahr abermals möglich den Jugendpokal der bayerischen Vereine zu gewinnen. Auch im schulischen Bereich lässt sich auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, mit der Qualifikation dreier Mannschaften für das Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia. Hier war es allen Teilnehmenden möglich hervorragende Ergebnisse zu erzielen, wobei einer Mannschaft sogar der sehr starke 3. Platz gelang. Eine Sensation für eine „Nicht-Sportschule“.

Bei uns geht es allerdings nicht nur um den Sport. Wir veranstalten Teamabende, Wanderfahrten und andere gemeinsame Ausflüge. Somit ist die SRM für viele unserer Jugendlichen ein zweites zu Hause.

Um weiteren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur Teilnahme am Rudersport zu ermöglichen, ist eine Ausweitung der Kooperation um die Sportschule München-Nord als Stützpunktschule im Aufbau. Wir blicken auf eine glänzende Zukunft mit vielen sportbegeisterten Jugendlichen.