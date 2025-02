Schweriner Ruderer lassen in Essen Ergometer-Ketten glühen

Die Schweriner Rudergesellschaft ist erfolgreich ins Wettkampfjahr 2025 gestartet. Bei den Deutschen-Ruderergometer-Meisterschaften in Essen-Kettwig haben die Nachwuchs-Ruderer vordere Plätze erzielt.

Eicke Pleß fuhr mit acht Sekunden Vorsprung im erstmals ausgefahrenen 500-Meter-Rennen ungefährdet zum Sieg und ist damit Deutscher-Ruderergometer-Meister. Lion Große (1. Platz) und Fynn Raben (2. Platz) erreichten nach hervorragender taktischer Ruderleistung einen Doppelsieg für die SRG im Rennen der Altersklasse 14 Jungen.

Schweriner B-Junior überzeugt in großem Starterfeld

Pepe Jonuscheit erkämpfte in einem harten Rennen einen souveränen zweiten Platz und damit die deutsche Vizemeisterschaft. „Das Atmen fiel ihm in der vollen und abgedunkelten Halle extrem schwer“, sagte Trainer René Flaschmann. „Dennoch hat er mit dem zweiten Platz im Feld der B-Junioren, in dem 60 Ruderer an den Start gingen, voll überzeugt. Noch viele Minuten nach dem Rennen war ihm der Kraftakt ins Gesicht geschrieben.“

Die nationalen Meisterschaften im Indoor-Rudern des Deutschen Ruderverbandes (DRV) zählen zu den Veranstaltungen, die sich in der Ruderszene fest etabliert haben. In diesem Jahr entfielen erstmals die klassischen Vorläufe. Stattdessen wurden die Trainerinnen und Trainer vorab nach den Zielzeiten ihrer Athletinnen und Athleten befragt. Der DRV erhofft sich dadurch eine noch höhere Spannung in den Finals. Weil dadurch Zeit gespart wird, gibt es Raum für Neues wie die 500-Meter-Distanz.

Beachtliches Ergebnis auch auf 2.000-Meter-Strecke

Neben der Schweriner Ruderjugend trat auch Masters-Ruderer Thomas Schulz in Essen an. Auch er hatte mit der Atmung zu kämpfen, konnte aber mit dem fünften Platz im 2.000-Meter-Rennen der Männer ein beachtliches Ergebnis einfahren. „Insgesamt war das eine Top-Leistung unseres Teams“, bilanzierte Trainer René Flaschmann.

Ergebnisse der SRG:

Deutsche-Ruderergometer-Meisterschaften | Time-Team