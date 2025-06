Schweriner Ruderjugend qualifiziert sich für den Bundeswettbewerb

Fünf Boote der Schweriner Ruderjugend fahren zum Bundeswettbewerb Ende Juni in München. Der Bundeswettbewerb ist die höchste Qualifikationsebene im Kinderbereich des Deutschen Ruderverbandes. Die Schweriner Rudergesellschaft (SRG) ist in diesem Jahr stark vertreten, wie der gemeinsame Landesentscheid auf dem Faulen See in Schwerin ergeben hat.

Norddeutsche Ruderjugenden schaffen attraktive Regatta

Am Pfingstwochenende waren 700 junge Ruderinnen und Ruderer aus Norddeutschland nach Schwerin gekommen, um ihre Rennen gemeinsam auszutragen. Ausrichter des großen Ruderevents war die Schweriner Rudergesellschaft. Dunkle Wolken, Regenschauer und Winde trugen dazu bei, dass die Veranstaltung nicht als Sommerregatta in Erinnerung bleibt. Doch die Nachwuchsruderinnen und Nachwuchsruderer ließen sich von den kühlen Temperaturen nicht beeindrucken und lieferten sich spannende Rennen.

Henry Schmidt und Ben Leipold von der Schweriner Rudergesellschaft errudern im Jungen-Doppelzweier (AK 12/13) auf der Lang- und Kurzstrecke erste Plätze. In beiden Rennen fahren sie als schnellste Ruderer in Mecklenburg-Vorpommern und aller fünf teilnehmenden Bundesländer über die Ziellinie. Im Jungen-Doppelzweier (AK 13/14) siegen Kamil Bekirov und Matti Hodea auf der Lang- und Kurzstrecke dominant und können in München ihren Titel aus dem letzten Jahr verteidigen.

Der Mix-Doppelvierer (AK 13/14) mit Elisabeth Krüger, Lion Große, Paula Schöpp, Fynn Raben und Steuerfrau Lujain AlWazir fährt ebenfalls starke Rennen, erreicht erste Plätze und sichert sich die Qualifikation für den Bundeswettbewerb in München.

Doppelsieg für Mädchen-Doppelzweier und Mädchen-Einer

Im Mädchen Doppelzweier (AK 13/14) qualifizieren sich Brida Möller und Fiona Motullo für den Bundeswettbewerb. Ylvi Hochleutner erzielt im Mädchen-Einer (AK 14) ebenfalls erste Plätze für Mecklenburg-Vorpommern auf der Langstrecke und Kurzstrecke.

Der Jungen-Doppelvierer (AK 12/13) mit Yannik Drews, Daniil Velychkko, Ole Janke, Lian Peppler und Steuermann Moritz Hübschmann verpasst die Qualifikation für den Bundeswettbewerb nur ganz knapp. „Trotzdem hat die Mannschaft eine gute Leistung gezeigt und einen großen Schritt nach vorne gemacht“, lobt Trainer Thomas Schulz. „Die jungen Athleten haben die Chance, im nächsten Jahr noch einmal in dieser Bootsklasse zu starten und anzugreifen.“

Großer Dank an ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Die Schweriner Rudergesellschaft freut sich, dass so viele Rudervereine am gemeinsamem Landesentscheid teilgenommen haben. Die SRG dankt der Kanurenngemeinschaft und der Landeshauptstadt Schwerin für die logistische Unterstützung. Ein großer Dank des Vereins gilt vor allem den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die die große Regatta möglich gemacht haben.

Der 56. Bundeswettbewerb findet vom 26. bis 29. Juni 2025 auf der Olympia-Regattastrecke in München-Oberschleißheim statt. Der Bundeswettbewerb ist in drei verschiedene Wettbewerbe unterteilt: Neben der Langstrecke und der Kurzstrecke gehört ein Athletikwettbewerb dazu.