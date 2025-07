Sei dabei, wenn Karl Schulze seinen Abschied gibt – DRV bietet Fanreise im Team-Hotel für „Die Finals“

Es ist ein Abschied, wie ihn nicht viele erleben: Im Rahmen der Multisportveranstaltung „Die Finals“ in Dresden wird Karl Schulze, langjähriges Mitglied der deutschen Ruder-Nationalmannschaft, seinen letzten Start im DRV-Trikot absolvieren. Was unter Sportlern intern längst bekannt ist, macht der Deutsche Ruderverband nun zum Anlass einer ungewöhnlichen Initiative.

Karl Schulze ist einer der erfolgreichsten deutschen Ruderer der vergangenen Dekade. Der gebürtige Dresdner gewann Olympiagold 2012 in London und erneut 2016 in Rio de Janeiro – jeweils im Doppelvierer. Danach wechselte er in den Bereich Coastal-Rowing, wo er Deutschland auch sehr erfolgreich vertrat. Bei den Finals 2025 in seiner Heimatstadt verabschiedet sich Schulze offiziell vom internationalen Leistungssport.

Erstmals bietet der DRV Fans, Familienangehörigen und Wegbegleitern die Möglichkeit, während der Veranstaltung im offiziellen Teamhotel der Nationalmannschaft zu übernachten. Der Aufenthalt im Teamhotel bedeutet dabei mehr als lediglich ein logistisches Arrangement: Gäste des DRV erhalten nicht nur Zugang zu einem hochwertigen Hotel in zentraler Lage, sondern auch einen unmittelbaren Einblick in das Leben der Auswahlmannschaft während eines Wettkampfwochenendes. Der gemeinsame Frühstücksraum, Begegnungen im Foyer oder Gespräche am Aufzug machen aus sportlicher Distanz einen Moment des Miterlebens.

Für Karl Schulze, der mit dieser Regatta seine internationale Laufbahn beendet, bedeutet das Angebot symbolisch eine Brücke zwischen Athlet und Öffentlichkeit: „Es ist schön, wenn Wegbegleiter aus vielen Jahren nicht nur am Ufer stehen, sondern auch beim Frühstück noch einmal dabei sein können“, sagt der 29-Jährige. Die Coastal-Events finden nur am 1. August statt.



Die Zahl der verfügbaren Zimmer ist begrenzt; Reservierungen sind ausschließlich über den Verband per E-Mail an info@rudern.de möglich. Bitte stellen Sie Ihre Anfrage, wir machen ein persönliches Angebot auf Grundlage der Rahmenbedingungen.

Preis pro Nacht/ pro Person

30.07.2025 bis 01.08.2025 EZ à 100,00 € DZ à 115,00 €

01.08.2025 bis 03.08.2025 EZ à 135,00 € DZ à 150,00 €

03.08.2025 bis 04.08.2025 EZ à 100,00 € DZ à 115,00 €