Seid dabei: DRV-Volunteers bei den European Championships gesucht

Neun Europameisterschaften unter einem Dach - mit den European Championships Munich 2022 heißt München die größte Sportveranstaltung seit den Olympischen Spielen 1972 willkommen und stellt die ehemaligen olympischen Austragungsorte in den Mittelpunkt des Events.

Vom 11. - 21. August 2022 gehen in der zweiten Ausgabe der kombinierten Europameisterschaften, die erstmals 2018 in Berlin und Glasgow ausgetragen wurden, über 4.700 Athletinnen und Athleten in den olympischen Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen an den Start. Europas Sportelite und 177 Medaillenentscheidungen garantieren spannende und hochkarätige Wettkämpfe.

Neben sportlichen Höchstleistungen dürfen sich alle Beteiligten auf das Festival „The Roofs" freuen. Das vielseitige Rahmenprogramm rundet München 2022 im Jubiläumsjahr kulturell ab und macht die Veranstaltung zu einem ganzheitlichen, unvergesslichen Erlebnis.

Auf dem Festivalgelände im Olympiapark wird es neben kulturellen und musikalischen Highlights auch selbstverständlich zahlreiche Sportarten zum Ausprobieren geben. In Kooperation mit den European Championships werden viele Sportverbände im Olympiapark vertreten sein. Hierbei möchten wir als Deutscher Ruderverband Helferinnen und Helfern die Möglichkeit bieten, sich bei der Standbetreuung dieses einmaligen Events zu engagieren. Ziel ist es im Rahmen der European Championships 2022 die Sportart Rudern zu präsentieren und neue Mitglieder, akquirieren zu können. Als Ehrenamtliche unterstützt Ihr den Verband und werdet gleichzeitig Teil eines Großevents, das in den nächsten Jahren in Deutschland seinesgleichen sucht. Als Helferin und Helfer ermöglichen wir Dir, zwischen Deinen Einsätzen kostenlos bei Wettkämpfen zuschauen zu können. Dieses Angebot wird nach Verfügbarkeit vergeben, da wir nicht immer gewährleisten können, dass es freie Plätze bei der gewünschten Veranstaltung geben wird. Das ECC-Sportabzeichen ermöglicht es Zuschauerinnen und Zuschauern, alle neun Sportarten einmal auszuprobieren und tolle Preise zu gewinnen. Seitens der Helferinnen und Helfer ist hier täglich von 11:00-19:00 Uhr eine über die elf Tage gleichbleibende Sportchallenge zu betreuen, die Teil des Sportabzeichens mit unserer Sportart Rudern ist. Dabei ist es euch überlassen, an wie vielen Tagen ihr bereit seid, uns zu unterstützen. Das Equipment hierzu wird vom Verband bzw. den European Championships gestellt. Die Vereins- bzw. Verbandshelferinnen und -helfer werden im Vorfeld der Veranstaltung noch einmal mit allen nötigen Informationen unsererseits versorgt. Am Stand selbst wird neben euch immer auch ein hauptamtlicher des DRV anwesend sein, so dass die Hauptverantwortung beim Verband liegt.

Zeitraum: 11. - 21. August 2022

Uhrzeit: täglich von 11:00-19.00 Uhr (zzgl. Auf- und Abbauzeiten)

Aufgaben/Anforderungen:

Bespielung des Standes

Durchführung der Standchallenge des Verbands für das Munich 2022 Sportabzeichens

Mindestalter: 16 Jahre

Benötigt keine zusätzliche Unterkunft

Ruder/Ergometererfahrung

Benefits:

Möglichkeit auf Freitickets bei einzelnen Sportevents

Vollverpflegung an allen Tagen

Einzigartiges Event und Stimmung im Olympiapark erleben

Überraschungspaket vom Deutschen Ruderverband

Leitet die Informationen gerne an Freunde weiter. Interessierte Personen können sich an Niklas Schumann wenden. Bei Interesse gebt ihr bitte euren Namen und euer Alter an sowie die Tage an denen ihr unterstützen könnt. Ihr erreicht Niklas unter: niklas.schumann@rudern.de