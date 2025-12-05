SH Netz Cup 2026 startet Anfang September

Der SH Netz Cup, eines der renommiertesten Ruder-Events weltweit, kehrt auch 2026 nach Rendsburg zurück: Vom 4. bis 6. September wird am Nord-Ostsee-Kanal wieder Spitzensport aus aller Welt erwartet.

Rendsburg wird wieder zum Treffpunkt der internationalen Ruder-Elite: Vom 4. bis 6. September 2026 verwandelt sich das Gelände am Nord-Ostsee-Kanal direkt an der Eisenbahnhochbrücke in eine Bühne für mitreißenden Spitzensport und vielfältige Unterhaltung. Nach ihrer erfolgreichen Premiere in diesem Jahr werden 2026 zudem erneut die internationalen Frauen-Doppelvierer an den Start gehen und das sportliche Programm bereichern.

Seit 2001 kommen die stärksten Ruderteams der Welt an den Kanal, um sich beim SH Netz Cup zu messen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet erneut ein vielseitiges Programm, das weit über den Wettkampfsport hinausgeht. Neben hochklassigen Duellen der Achter und Doppelvierer sorgen sportliche Aktionen für die ganze Familie und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm für ein lebendiges Wochenende in Rendsburg.

Nationale und internationale Künstler tragen dazu bei, dass auch musikalisch für jeden Geschmack etwas geboten ist. „Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit unseren Fans, Athletinnen und Athleten sowie langjährigen Partnern wieder ein begeisterndes Event auszurichten“, sagt Florian Berndt, Geschäftsführer der Canal-Cup Projekt GmbH. „Und wir werden wieder zeigen, wie eng Rendsburg mit dem Rudersport verbunden ist.“