Sitzung des Referates Schul- und Schülerrudern

Das Referat Schul- und Schülerrudern der DRJ und der Bund Deutscher Schülerruderer tagten vom 21. – 23.11.2025 in der Jugendherberge in Hannover. Gleichzeitig traf sich der Vorstand der DRJ. Neben getrennten gab es auch gemeinsame Sitzungen, die in einer konstruktiven Atmosphäre abliefen („Wir verfolgen das gleiche Ziel!“).

Im Mittelpunkt stand das Bundesfinale in Berlin mit den Wettbewerben „Jugend trainiert für Olympia“, Achter- und Deutscher Schüler-Rudercup. Die Verbindung dieser drei Wettbewerbe wurde von den Anwesenden als sehr positiv bewertet. Außerdem wurde für die Teilnehmer am Achter- und am Schülercup ein kostenloses Kulturprogramm veranstaltet. Es nahmen in diesem Jahr ca. 700 Schüler an den Wettkämpfen teil. Das führte zu einer Belebung der Veranstaltung und zu einem lückenlosen Ablauf.

Für das kommenden Jahr wünschen sich die Teilnehmer Kleine Finals für den Achter- und den Schüler-Rudercup. Außerdem wurde über eine einheitliche Ausschreibung der beiden Wettbewerbe gesprochen. Online zugeschaltet war der Geschäftsführer des Landesruderverbandes Berlin Axel Müller. Mit ihm wurde über die Organisation und die Durchführung der Regatta gesprochen. Es wurde vereinbart, im März in Berlin ein Gespräch mit Vertretern der DRJ und der Berliner Organisatoren durchzuführen.

Ferner wurde über das Thema „Sicherheit beim Rudern“ gesprochen. Anfang November waren in Bad Kreuznach auf der Nahe bei erhöhtem Wasserstand Jugendliche mit einem Vierer gekentert. Glücklicherweise gab es keinen Personenschaden. Zur Sprache kamen das Rudern bei niedrigen Temperaturen, der Einsatz von Schwimmwesten sowie die besondere Gefahr beim Rudern in steuermannslosen Booten.

Weitere Themen waren: Wanderfahrten und Fahrtenwettbewerbe, Aus- und Fortbildungen, Prävention bei interpersonaler Gewalt im Sport sowie das Schulsportkonzept für die Deutsche Schulsportstiftung. Das Treffen klang am Sonntagmittag mit einer gemeinsamen Feedbackrunde aus. Dort wurde noch einmal von den Teilnehmern die angenehme Gesprächskultur während der Sitzungen gewürdigt.