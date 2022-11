Spannende Diskussionen bei der virtuellen Wettkampfrichter-Fortbildung

Am vergangenen Samstag fand auf virtuellem Wege die DRV-Wettkampfrichter-Fortbildung statt. „Wir haben die Tagung nun schon zum dritten Mal virtuell durchgeführt, das Feedback dazu ist durchweg positiv. In diesem Jahr haben knapp 60 Wettkampfrichter:innen an dem Seminar teilgenommen“, erklärt Tobias Weysters, Leiter des Fachressorts Wettkampf.

Zu Beginn gab es einen kurzen Bericht vom Rudertag inklusive der Vorstellung der neuen Struktur. Im Anschluss daran wurden die Themen Digitalisierung im Bereich Wettkampf und Meldeportal, Regatten 2023, die Vergabe der worldrowing Events an den DRV sowie die Einkleidung über Marcon diskutiert. Zudem wurden die neuen Regionalbeauftragten bekanntgegeben. In der Region West übernimmt André Ströttchen das Amt von Jens Wiesner, in der Region Nord-West ist Martin Mensch Nachfolger von Frank Spingat und in der Region Brandenburg ist nun Harald Wujanz der neue Ansprechpartner. Lucas Hesselmann stellte die Jungen- und Mädchen-Regeln der DRJ vor.

Ein weiterer Fokus lag auf den Qualitätskriterien für Regatten aus Sicht eines Wettkampfrichters. „Wir wollten wissen, was den Wettkampfrichtern bei der Auswahl wichtig ist und inwieweit sie auch bereit sind, spontan zu unterstützen. Diese Infos wollen wir dann an die Veranstalter, insbesondere, die, die nicht genug Wettkampfrichter finden, weitergeben. Die Resonanz war wirklich gut, deshalb überlegen wir, eine umfänglichere Umfrage aufzusetzen“, so Weysters.

Um das Thema Regeldiskussionen etwas lebhafter zu gestalten, wurden aktuelle Fallbeispiele in Kleingruppen von sechs Personen besprochen. Moderiert wurden die einzelnen Teams von Mitgliedern des Ressorts Wettkampf. Im Anschluss wurden die jeweiligen Ergebnisse gruppenübergreifend diskutiert.

„Es war insgesamt eine sehr kurzweilige und ergebnisorientierte Veranstaltung. Wir hatten spannende und effektive Diskussionen, die uns definitiv weiter voranbringen. Das Format kommt bei allen Teilnehmer:innen gut an und es besteht großes Interesse, regelmäßig an solchen Veranstaltungen teilzunehmen“, freut sich Weysters.

Die ebenfalls für den Tag geplante Veranstaltertagung wurde verschoben.