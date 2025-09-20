Spektakuläres Saisonfinale der Ruder-Bundesliga auf dem Maschsee in Hannover

Hannover ist heute der Nabel der deutschen Sprint-Ruderszene: Auf dem Maschsee steigt das große Finale der Ruder-Bundesliga (RBL). Nach einer packenden Saison entscheidet sich hier, wer die Meisterschale in der 1. Liga der Frauen und Männer mit nach Hause nehmen darf.

Bereits am Vormittag eröffnete das Zeitfahren den Renntag. Ab 9:15 Uhr kämpften Juniorinnen, Junioren sowie die Achter der 1. Liga Frauen und Männer um die schnellsten Zeiten. Anschließend ging es Schlag auf Schlag: Achtelfinals, Viertelfinals und Halbfinals sorgten für knisternde Spannung am Ufer des Maschsees. Der Zeitplan ist straff getaktet: Nach den Hoffnungs- und Halbfinalrennen am Nachmittag (15:45–16:25 Uhr) folgt ab 16:40 Uhr die große Finalserie.

Dann entscheidet sich, wer in den hochkarätig besetzten Feldern die Nase vorn hat.



In der 1. Bundesliga der Männer führt das Autosen Sprintteam Mülheim die Tabelle mit 53 Punkten knapp vor dem Amazone-Achter Osnabrück (50) und dem Otto-Achter Magdeburg (48) an. Auch der Melitta-Achter Minden – Team Black (45) lauert noch in Schlagdistanz. Der Germania-Achter aus Frankfurt liegt mit 41 Punkten auf Rang fünf.

Bei den Frauen stehen die HavelQueens mit 27 Punkten ganz oben, doch der Vorsprung ist hauchdünn: Der Meenzer Express und der KÖTTER Services Ruhr-Achter Essen-Kettwig folgen punktgleich (je 25) direkt dahinter. Auch die Alstersprinterinnen (24) haben noch Titelchancen. Der Kampf um die Schale wird also erst im großen Showdown auf dem Maschsee entschieden.



Die Finals der 1. Liga Männer und Frauen sowie der Juniorinnen und Junioren laufen bis 17:45 Uhr. Direkt im Anschluss, um 18:15 Uhr, werden die Sieger:innen der Tageswertung und die Gesamtsieger der Saison geehrt.



Die Tabellen versprechen ein echtes Herzschlagfinale. In beiden Ligen ist noch alles möglich – und die Sprintduelle in Hannover werden zeigen, wer am Ende jubeln darf.



Livestream: