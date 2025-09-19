Sporthilfe ehrt Karriereenden – Auszeichnung für Hannes Ocik und Marie‑Catheriné Arnold

Bei der Verleihung „Sporthilfe Juniorsportler 2025“ im Rahmen des POWWOW Sports Festival in den Düsseldorfer Rheinterrassen am Donnerstag, 18. September 2025, wurden insgesamt 30 Top‑Athletinnen und ‑Athleten für ihre sportlichen Laufbahnen geehrt. Unter ihnen: Hannes Ocik und Marie‑Catheriné Arnold – zwei Aushängeschilder des deutschen Rudersports.

Die Geehrten aus dem Rudersport:

Hannes Ocik (Rudern) – zweimaliger Olympia‑Zweiter, dreimaliger Weltmeister, 19 Jahre von der Sporthilfe gefördert.

Marie‑Catheriné Arnold (Rudern) – jeweils zweifache WM‑Zweite und Europameisterin, 14 Jahre von der Sporthilfe gefördert.

Beide haben über viele Jahre das internationale Niveau im DRV‑Trikot geprägt – mit Titeln, Medaillen und Führungsstärke in ihren Bootsklassen. Ihre Leistungen und ihr Engagement bleiben Maßstab und Motivation für die nächste Generation an Ruderinnen und Ruderern.

Förderung, die über die Karriere hinausreicht

Im Verlauf ihrer Karrieren erhielten die in Düsseldorf geehrten Athletinnen und Athleten zusammen rund 2,6 Millionen Euro Unterstützung durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Auch nach dem aktiven Leistungssport begleitet die Sporthilfe den Übergang in neue berufliche und persönliche Perspektiven – u. a. mit Nachaktiven‑Förderung, Alumni‑Stipendium und Mentorenprogramm.

DRV-Vorstand Sport Robert Sens: "Der DRV gratuliert herzlich zu dieser Auszeichnung und wünscht Hannes Ocik und Marie‑Catheriné Arnold alles Gute für die kommenden Schritte.