Sportverdienstnadel des Landes Schleswig-Holstein für Andreas König

Unser Referent für Bildung, Andreas König, wurde am 7. Juni 2022 in Kiel für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement im Sport geehrt. Er erhielt neben zwölf ehrenamtlich für den Sport engagierten Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern vom Innenstaatssekretär Torsten Geerdts, stellvertretend für Ministerpräsident Daniel Günther, im Gästehaus der Landesregierung (Haus B) die Sportverdienstnadel.

Andreas König ist seit vierzig Jahren ehrenamtlich im Sport tätig. Schon seit 1981 war er in seinem Heimatruderverein in Niedersachsen als Jugendwart und Trainer tätig. Seit 1994 ist er im Ruderverband Schleswig-Holstein zunächst in der Ruderjugend und seit 1997 auch als Vorstandsmitglied in der Lehre tätig.

Sein Engagement brachte er auch von 2005 bis 2014 als stellvertretender Vorsitzender der Sportjugend Schleswig-Holstein ein. 2015 wurde er als Botschafter "Kein Kind ohne Sport" durch die Sportjugend Schleswig-Holstein ausgezeichnet. Von 2005 bis 2014 engagierte er sich auch in der Breitensportarbeit beim Ersten Kieler Ruder-Club. Im Deutschen Ruderverband (DRV) war er von 2004 bis 2014 als ehrenamtlicher Lehrgangsleiter für die Ausbildungen der Trainerinnen und Trainer C sowie B zuständig und von 2008 bis 2014 Mitglied im Fachressort Bildung/Wissenschaft und Forschung. Mit seiner ehrenamtlichen Mitarbeit im DRV hat er maßgeblichen Anteil an der Rückholung der in Deutschland zerstreut stattfindenden Trainerausbildung an die Ruderakademie Ratzeburg und dem erfolgreichen Bemühen, diese zu einer tragenden Säule der Ruderakademie zu formen. Diese ehrenamtliche Tätigkeit führte ihn schließlich ab Mai 2014 in die hauptberufliche Tätigkeit beim Deutschen Ruderverband, zunächst in Hannover und ab 2016 mit Dienstort Ruderakademie Ratzeburg.

Lieber Andreas, herzlichen Glückwunsch zu dieser besonderen Ehrung. Wir danken dir für dein herausragendes Engagement im Rudersport!

Kim Koltermann von der Friedrichstädter Rudergesellschaft e.V. erhielt ebenfalls diese tolle Auszeichnung. Auch ihm gratuliert der Deutsche Ruderverband ganz herzlich und sagt "DANKE" für sein jahrelanges Engagement.