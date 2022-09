Sprintmeisterschaften in Schweinfurt - Vorrennen auch bereits am Freitag möglich

Als letzte Deutsche Meisterschaft in diesem Jahr steht im Oktober die Sprintmeisterschaft in Schweinfurt auf dem Programm. Das Ressort Wettkampf freut sich darüber, mit dem Schweinfurter RC Franken einen engagierten Ausrichter gewonnen zu haben. Gemeinsam mit den Schweinfurtern freuen wir uns schon jetzt auf viele Meldungen und spannende Wettkämpfe.

Allerdings gibt es einige Besonderheiten zu beachten: Die Regatta findet auf dem Main statt. Bei allen Regatten dort müssen mehrfach am Tag Schifffahrtspausen eingerichtet werden.

Im Rahmen der Vorbereitungen hat das Technikteam versuchsweise einen Zeitplan kalkuliert, der auf der Meldezahl der Vorjahre und den in Schweinfurt zur Verfügung stehenden fünf Bahnen basiert.

Dabei hat sich herausgestellt, dass es bei einem ähnlich großen Meldeergebnis wie in den Vorjahren notwendig sein wird, bereits am Freitag Vorrennen des Samstags für die Rennen auszufahren. Wir möchten alle Beteiligten bitten, sich rechtzeitig darauf einzustellen.