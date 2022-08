Stammzellen für Timm Baur

„Ich möchte unsere Tochter Leonie später einmal zum Altar führen“, sagt Timm, der zum zweiten Mal an Krebs erkrankt ist. Dieses Mal kann ihm nur noch eine Stammzellspende helfen. Timm lebt für verschiedene Kulturen und deren Küche. Er kann stundenlang mit Freund:innen über Craftbeer und Whiskey philosophieren. Der ehemalige Leistungsruderer und Marathonläufer ist in der Natur und bei Metalkonzerten zu Hause. Der glücklich verheiratete Frankfurter liebt das Leben in all seinen Facetten. Doch die wahre Liebe seines Lebens hat er mit der Geburt seiner Tochter gefunden. Ihr die Schönheit dieser Welt zu zeigen, ist Timms Wunsch. „Blutkrebs trifft nicht jeden, aber jeder hat die Chance mit seiner Registrierung Leben zu schenken“, appelliert Timms Frau Fine an ihre Mitmenschen.

Hier könnt ihr euch für eine Stammzellenspende registrieren.