Startschuss in Trakai: Vier DRV-Boote sind heute ab 14:36 Uhr am Start

Heute Nachmittag beginnt für Team Deutschland das sportliche Abenteuer bei den U19-Weltmeisterschaften 2025 in Trakai (Litauen). Auf dem Galvė-See warten hochkarätige Gegnerinnen und Gegner auf die vier deutschen Boote, die heute in den Vorläufen starten. Die Spannung steigt – mit dem ersten Start um 14:36 Uhr deutscher Zeit (15:36 Uhr Ortszeit).

14:36 Uhr (MESZ): JW1x – Anna Yuri Koseki (RV Wandsbek)

Trainer: Friedrich Kaiser

Anna Yuri Koseki trifft im zweiten Vorlauf auf Starterinnen aus der Slowakei, Österreich, Israel und Slowenien. Mit 27 gemeldeten Booten ist der Juniorinnen-Einer die am dichtesten besetzte Klasse der WM. Als Favoritin gilt Varvara Lykomitrou (GRE), Siegerin der U19-EM und U23-WM – allerdings startet sie in einem anderen Vorlauf. Koseki hat mit ihrer ruhigen, technisch stabilen Art gute Chancen auf die direkte Qualifikation für das Viertelfinale.

Modus: Platz 1–2 für direkte Viertelfinal-Qualifikation, sonst Zeitwertung.

15:12 Uhr (MESZ): JM1x – Mads Schmied (RC Potsdam)

Trainer: Robin Lützkendorf



Im dritten Vorlauf des Männer-Einers bekommt es Mads Schmied, U19-Weltmeister im Vorjahr im Doppelvierer, mit Ruderern aus Usbekistan, Uganda, Großbritannien, Litauen und Italien zu tun. Paul Schinnerl (AUT), Kup (HUN)und Kala (CZE) sind die Top-Favoriten – starten aber in anderen Läufen. Schmied zählt mit seiner Erfahrung auch zu den Podiumsanwärtern im Gesamtfeld.

Modus: Platz 1–2 für direkte Halbfinalqualifikation, sonst über Zeit.

15:32 Uhr (MESZ): JW2x – Anna Keller (HRV Böllberg/Nelson) & Greta Amort (Lübecker RG)

Trainer: Björn Lötsch

Im zweiten Vorlauf des Juniorinnen-Doppelzweiers treffen Keller und Amort auf Boote aus Litauen, der Schweiz, Großbritannien, der Türkei und Estland. Die klaren Favoritinnen auf den Gesamtsieg – Diavati/ Ntara (GRE) – rudern im ersten Vorlauf. Die deutsche Kombination hat im Trainingslager starke Leistungen gezeigt und möchte heute mit einem soliden Rennen ins Halbfinale einziehen.

Modus: Platz 1–2 oder Zeitqualifikation für das Halbfinale.

15:50 Uhr (MESZ): JM2x – Felix Krones (USV TU Dresden) & Julius Klein (Hanauer RC Hassia)

Trainer: Jan Pötschke



Zum Abschluss des deutschen Tagesprogramms startet das Duo Krones/Klein im zweiten Vorlauf des Männer-Doppelzweiers. Gegner sind Boote aus Hongkong, Georgien, Japan, Italien und der Ukraine. Die Griechen Giannoulis/Mouselimis – Topfavoriten mit U19-EM-Gold – sind im ersten Vorlauf unterwegs. Krones (U19-Weltmeister 2024 im Doppelvierer) und Klein (Silber im Doppelzweier) gelten als deutsche Medaillenhoffnung.

Modus: Platz 1–2 für direkten Halbfinaleinzug, starke Zeit für Platzierung.

Zuschauen & Mitfiebern

Alle Rennen werden live und on demand auf www.worldrowing.com übertragen. Die deutsche Mannschaft wird morgen noch in acht weiteren Bootsklassen an den Start gehen.