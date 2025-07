Strahlender Auftakt: Rhine-Ruhr 2025 feierlich eröffnet – Deutschlands Studierende im Fokus

Mit einer eindrucksvollen Eröffnungsfeier sind die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games am Mittwochabend in der vollbesetzten Schauinsland-Reisen-Arena in Dusiburg gestartet. Vor über 20.000 begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern präsentierte sich die Gastgeberregion mit einer kraftvollen Mischung aus Geschichte, Klang und Gemeinschaftssinn – und setzte zugleich ein Zeichen für Internationalität und junge sportliche Exzellenz.

Die deutschen Farben vertreten in den kommenden Tagen 305 Athletinnen und Athleten. Angeführt wurden sie beim Einzug der Nationen von der Taekwondo-Kämpferin Anya Kisskalt (HS Ansbach) und dem 3x3-Rollstuhlbasketballer Sören Seebold (HS Hannover). „Ein wahnsinnig aufregendes Gefühl“, so Kisskalt. Seebold sprach von einem „Gänsehautmoment im vollen Stadion“ auf adh.de.

Die Show selbst verband Klassik und Pop, regionale Identität und globale Offenheit. Künstler wie Ayliva, Montez, Querbeat und Star-DJ Topic sorgten gemeinsam mit dem WDR Funkhausorchester für eine stimmungsvolle Kulisse. Die Bühne gehörte aber auch dem deutschen Hochschulsport: Mit Flaggenträgerinnen und -trägern wie Kim Bui, Sonja Greinacher, Britta Heidemann, Sarah Wellbrock, Max Hartung, Mathias Mester, Alexander Wieczerzak und Karla Borger zeigte sich das Team adh ebenso vielfältig wie leistungsstark.



Aus DRV-Sicht hatte Nikita Mohr eine tragende Rolle, indem er auch ein Feuer in der Hand hielt und für seine sportlichen Erfolge vom adh hervorgehoben wurde. Er hat u. a. Gold auf den FISU World University Games in Chengdu gewonnen.

Für einen besonders emotionalen Moment sorgte die frühere Olympiasiegerin Heide Ecker-Rosendahl, die das Feuer in die Arena trug. Sie übergab das Feuer an Nico Schlotterbeck, Nationalspieler von Borussia Dortmund, der die Flamme weiterreichte an sechs Ausnahmesportlerinnen und -sportler: Sonja Greinacher, Sarah Wellbrock, Max Hartung, Mathias Mester, Karla Borger und Alexander Wieczerzak. Die anschließende Entzündung der sechs Feuertürme durch die deutschen Top-Athletinnen und Athleten rundete das Bild einer würdigen Eröffnung ab.

Der adh-Vorsitzende Jörg Förster wurde auf adh.de zitiert: „Wir freuen uns darauf, mit der internationalen Hochschulsportgemeinschaft ein unvergessliches, verbindendes und friedliches Fest des Sports, der Wissenschaft und der Kultur zu feiern.“

Ein besonderer Moment war der Auftritt der deutschen Studentenruderinnen und -ruderer, die Teil der Delegation sind – und damit den Hochschulsport mit dem olympischen Nachwuchs verbinden.

Sina Burmeister, Vorstand Jugend im Deutschen Ruderverband, unterstreicht die Bedeutung der FISU Games für den Rudernachwuchs: „Für viele junge Athletinnen und Athleten ist die Teilnahme an den World University Games ein Meilenstein – sportlich, aber auch menschlich. Sie erleben hier internationalen Leistungssport im besten Sinne: fair, inklusiv und voller Gemeinschaft. Das prägt – und motiviert für alles, was danach kommt.“

Die Wettkämpfe beginnen ab heute – unter anderem in Köln, Düsseldorf, Bochum und Berlin. Die Studierenden-WM im Rudern findet ab dem 25. - 27. Juli auf der Regattabahn in Duisburg statt.