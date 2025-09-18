Susanne Wegener übernimmt Leitung des Bundesstützpunktes Rudern Berlin

Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Susanne Wegener (geb. Koßler) die Leitung des Bundesstützpunktes Rudern Berlin. Sie folgt damit auf ihre bereits seit Juli kommissarisch ausgeübte Funktion und bringt ein breites Spektrum an sportlicher, trainerischer und beruflicher Expertise in die neue Aufgabe ein.

Susanne Wegener ist verheiratet und Mutter von drei Töchtern. Ihren Weg im Rudersport begann sie 1983 beim TVK Essen und feierte internationale Erfolge als Schlagfrau im Juniorinnen-Achter. Am Ende ihrer U23 Zeit wechselte sie als Leichtgewichtlerin zum Ruder Klub am Wannsee. Im Anschluss an ihre Aktivenzeit absolvierte sie ihre Trainerausbildung bis zur A-Lizenz.

In ihrer Trainerlaufbahn war Wegener unter anderem Vereins-Cheftrainerin bei der Ruder Union Arkona, mehrfache Bootstrainerin bei Weltmeisterschaften im Männer-Leichtgewicht sowie als Trainerin in Japan und Australien aktiv.

Ihre Leidenschaft für den Rudersport lebte sie stets in unterschiedlichen Funktionen: im Athletiktraining bei der Rudergemeinschaft Astoria, der Nachwuchsarbeit im U17- und U19-Bereich über die Förderung von U23-Athlet:innen bis hin zur Arbeit im Spitzenbereich.

Seit 2022 ist sie Trainerin am BSP Berlin, wo sie zunächst für die U23 als unterstützende Bootstrainerin und Athletiktrainerin tätig war.

In der Saison 2025 wirkte sie als Co-Trainerin im U23-Frauen-Riemen-Bereich an der Seite von Karsten Timm. Parallel übernahm sie Aufgaben im DRV-Teammanagement am Stützpunkt, bevor sie im Juli 2025 kommissarisch die BSP Leitung übernahm.

Neben dem Rudersport verfügt Susanne Wegener über langjährige Berufserfahrung in einem internationalen Konzern, unter anderem im Projektmanagement und Coaching von High-Performance-Teams. Sie ist ausgebildete Risikomanagerin sowie im Bereich Teambuilding & Coaching qualifiziert.

Mit ihrer Berufung verfolgt sie das Ziel, den Bundesstützpunkt Berlin als leistungsstarkes und motiviertes Umfeld weiterzuentwickeln. Dazu gehört das Management von drei Olympischen Disziplinen, die enge Zusammenarbeit mit Trainern, Athlet:innen, dem Landessportbund, OSP, Verbänden und Institutionen vor Ort sowie die Umsetzung strategischer Ziele des Deutschen Ruderverbandes.

„Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem Athletinnen und Athleten ebenso wie Trainerinnen und Trainer ihre persönlichen Ziele erreichen können – und dabei auch Freude am gemeinsamen Weg haben“, sagt Wegener.

Vorstand Sport Robert Sens zeigt sich erfreut: „Ich freue mich, dass wir so eine erfahrene Expertin für die Stelle gewinnen konnten. Der Deutsche Ruderverband gratuliert Susanne Wegener herzlich zur neuen Aufgabe und wünscht ihr für die bevorstehenden Herausforderungen viel Erfolg.“