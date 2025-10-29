Symposium „Mentale Gesundheit im Sport“ – Hochkarätige Referentinnen und Referenten bei wirfueryannic in Stuttgart

Am 15. November 2025 findet im SpOrt Stuttgart das dritte wirfueryannic-Symposium unter dem Titel „Mentale Gesundheit im Sport“ statt. Der gemeinnützige Verein Wir fuer Yannic e.V. lädt Trainer:innen, Athlet:innen und Interessierte ein, sich einen Tag lang intensiv mit psychischer Gesundheit, Achtsamkeit und Prävention im Leistungssport auseinanderzusetzen.

Das Symposium steht ganz im Zeichen des offenen Dialogs über mentale Belastungen im Sport und will aktiv zur Enttabuisierung psychischer Erkrankungen beitragen. Unter dem Motto #letsbeatdepression werden sportliche und wissenschaftliche Perspektiven vereint, um Bewusstsein zu schaffen und neue Wege der Unterstützung aufzuzeigen.

Hochkarätig besetztes Programm

Das Programm des Symposiums spiegelt die interdisziplinäre Herangehensweise wider – von praktischen Impulsen bis zu wissenschaftlichen Einblicken:

Florian Menningen, M.Sc. , Psychologischer Psychotherapeut und Olympiasieger mit dem Deutschland-Achter, eröffnet den Tag mit dem Vortrag „Alle in einem Boot – von Höhen und Tiefen im Leistungssport“.

, Psychologischer Psychotherapeut und Olympiasieger mit dem Deutschland-Achter, eröffnet den Tag mit dem Vortrag „Alle in einem Boot – von Höhen und Tiefen im Leistungssport“. Dr. Sophie C. Holtmann , Psychologin mit Forschungsschwerpunkt „Mentale Gesundheit im Leistungssport“, spricht über „Depression – eine unsichtbare Erkrankung?“ und eröffnet Denkräume für Prävention und Sensibilisierung.

, Psychologin mit Forschungsschwerpunkt „Mentale Gesundheit im Leistungssport“, spricht über „Depression – eine unsichtbare Erkrankung?“ und eröffnet Denkräume für Prävention und Sensibilisierung. Dr. med. Petra Dallmann , Fachärztin für Psychiatrie, Chefärztin der Klinik Libermenta und ehemalige Schwimmweltmeisterin, beleuchtet in ihrem Vortrag „Besonderheiten in der Behandlung von Leistungssportlern“die Brücke zwischen Medizin und Sportpsychologie.

, Fachärztin für Psychiatrie, Chefärztin der Klinik Libermenta und ehemalige Schwimmweltmeisterin, beleuchtet in ihrem Vortrag „Besonderheiten in der Behandlung von Leistungssportlern“die Brücke zwischen Medizin und Sportpsychologie. Lars Wichert, Bewegungswissenschaftler und zweifacher Ironman-AK-Weltmeister, lädt mit seinem aktiven Workshop „Achtsamkeit – Laufen neu erfahren“ zur praktischen Erfahrung von mentaler Stärke ein.

Zum Abschluss bringt eine Podiumsdiskussion, moderiert von Tabea Schendekehl, die Perspektiven von Wissenschaft, Spitzensport und persönlicher Erfahrung zusammen – mit Fokus auf die Frage, wie Leistung und mentale Gesundheit nachhaltig in Einklang gebracht werden können.

Teilnahme und Anmeldung

Die Veranstaltung ist kostenlos und wird für Trainer-Lizenzverlängerungen (A, B, C) mit acht Lerneinheiten anerkannt.



Ort: SpOrt Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart

Anmeldung unter: wirfueryannic.de/anmeldung-symposium-3-0 oder per E-Mail an info@wirfueryannic.de

Engagement für mentale Gesundheit im Sport

Wir fuer Yannic e.V. engagiert sich seit Jahren für Aufklärung, Prävention und Hilfe rund um die Volkskrankheit Depression. Der Verein verbindet Sport und Gesellschaft, fördert Netzwerke für Betroffene und Angehörige und macht deutlich: Mentale Gesundheit ist ein zentraler Bestandteil sportlicher Leistung und Lebensqualität.

Der Deutsche Ruderverband unterstützt die Initiative ausdrücklich – als Signal für ein Umdenken im Leistungssport: „Mentale Stärke ist kein Selbstläufer. Sie entsteht, wenn wir offen über Belastungen sprechen dürfen.“