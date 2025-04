The Boat Race 2025: Tassilo von Müller will es noch einmal wissen

Nach einer Pause 2024 sitzt Tassilo von Müller vom Ruderklub am Baldeneysee erneut im Boot der University of Oxford, wenn es am 13. April 2025 gegen den Achter der University of Cambridge um den prestigeträchtigen Sieg im alljährlichen Boat Race geht (Start 15:21 CET).

Als 12-jähriger hatte Tassilo von Müller im Ruderklub am Baldeneysee mit dem Rudern begonnen. Im Bereich U17/U19 erringt er als eines der größten Talente seines Jahrgangs Sieg um Sieg für den RaB, darunter deutsche Meisterschaften und Medaillen im Trikot der Nationalmannschaft. 2018 nimmt er ein Studium an der Princeton University in New Jersey/USA auf (Maschinenbau). Mit ihm auf Schlag bleibt auch dort der Erfolg im Achter nicht aus. In den Semesterferien mischt Tassilo bei den Deutschen Meisterschaften im Bereich U23 mit, gewinnt 2021 den Titel im Achter und bei der WM in Radcice/Tschechien die Bronze-Medaille.

Nachdem das Boat Race 2023 mit Tassilo von Müller auf Schlag verloren ging, kämpft er sich für 2025 erneut in den ersten Achter. 2025 sind die Oxforder stark besetzt, von Müller sitzt diesmal auf Position 5, vor ihm auf der Sechs Tom Mackintosh, Olympiasieger im Achter von Neuseeland, der in Tokio 2021 den Deutschlandachter mit RaB-Ruderer Jakob Schneider überraschend auf den Silberrang verwiesen hatte. Auf Position 7 und auf dem Schlagplatz sieht man zwei Olympia-Ruderer von Paris 2024 wieder – Nick Rusher (Bronze im Achter der USA) und Nicholas Kohl (4. Platz im 4- von Italien).