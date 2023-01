Trainingslager-Auftakt in Portugal

Ab in die Sonne hieß es am 03. Januar für einen Großteil der deutschen Ruder-Nationalmannschaft. Insgesamt 33 Athleten aus dem Männer-Riemen und Männer-Skull-Team sowie Alexandra Föster als einzige Sportlerin sind gemeinsam mit einem 12-köpfigen Trainer- und Betreuerteam zu Jahresbeginn nach Lago Azul, Portugal, gereist.

Das kleine Örtchen, rund 160 Kilometer von Lissabon entfernt, ist mittlerweile fester Bestandteil des Trainingskalenders der Nationalmannschaft. Die Apartment-Anlage, in der die Athleten untergebracht sind, bietet mit dem eigenem Kraftraum und guter Verpflegung die richtigen Rahmenbedingungen für die Mannschaft. Aber auch die Trainingsbedingungen waren in den vergangenen Jahren immer sehr gut. „Ruderisch ist es in Lago Azul einfach super. Es hat die letzten Wochen viel geregnet, sodass viel Wasser drin ist. Somit müssen wir nicht, wie im letzten Jahr, immer weit runterfahren“, erklärt Sabine Tschäge, Disziplintrainerin Männer-Riemen.

Auch das Wetter spielt soweit mit. "Die ersten drei Tage hatten wir Sonne, am Wochenende war es etwas nieselig. Da es morgens meist noch etwas kälter und damit neblig ist, mussten wir die Trainingseinheiten etwas umstellen. Aber das ist uns gut gelungen", so Tschäge.

Nur Klapperich fehlt

Bis auf Paul Klapperich, der sich im Vorfeld des Trainingslagers einen Handbruch zuzog, sind in beiden Disziplinbereichen alle Athleten an Bord. „Und gesund, das ist das Wichtigste. So können wir alles wie geplant umsetzen“, ist Tschäge zufrieden.

Fokus auf Grundlagen-Ausdauer

In den knapp zwei intensiven Trainingswochen liegt der Fokus auf der Grundlagen-Ausdauer und Kraftentwicklung. „Es geht darum, möglichst viele Kilometer zu machen. Gerudert wird hauptsächlich im Groß- und Mittelboot“, so Cheftrainerin Brigitte Bielig, die sich gemeinsam mit Sportdirektor Mario Woldt ab Mitte der Woche ein Bild vor Ort machen wird.

Fliegender Wechsel

Wenn die Männer am 17. Januar die Heimreise antreten, landen die beiden Disziplingruppen Frauen-Skull und Frauen-Riemen in Portugal und absolvieren dort für zwei Wochen ihr erstes Trainingslager. Im Anschluss kehren die Männer zurück.