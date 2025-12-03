Trainingslager in Lago Azul: Arno Gaus kämpft sich als Schwerer in den Kreis zurück

Mit 49 Athletinnen und Athleten startet die Nationalmannschaft des Deutschen Ruderverbandes am Donnerstag (4. Dezember 2025) in ein 16-tägiges Trainingslager nach Lago Azul (Portugal). In den vier Disziplinbereichen gibt es dabei Neulinge ebenso wie etliche Rückkehrer.

So ist Tassilo von Müller (RK am Baldeneysee), der seit dem Sommer in Dortmund trainiert, nach langen Auslandsjahren in den USA und Großbritannien in den Kreis der Nationalmannschaft zurückgekehrt. Seine guten Leistungen bei der Langstrecke in Dortmund brachten das ehemalige Leichtgewicht Arno Gaus (Bonner RG) nun im schweren Skull-Bereich zurück. Mats Schmied (RC Potsdam), der U19-Weltmeister im Einer, ist erstmals bei einer A-Maßnahme dabei. Hannes Post (RV Münster) und Paul Martin (Kettwiger RG) sind im Männer Riemen in diesem Kreis neue Gesichter.

Im Frauen Riemen sind Frederike Pattorra (RV Wolgast) und Katharina Bauer (RV Treviris Trier) ebenso erstmals eingeladen worden wie Lisa Behrens (Der Hamburger und Germania Ruderclub), Lanea Rüter (RC Tegel), Helena Wegener (RK am Wannsee) und Leandra Hogrefe (RV Wandsbek).

Zurück in den Nationalmannschaftskreis kehren nach ihrem Pausenjahr Jonas Gelsen (Nassovia Höchst) und Max Appel (SC Magdeburg) im Männer Skull, Jasper Angl (RV Münster) im Männer Riemen, und auch Maren Völz (RC Potsdam) im Frauen Skull. Die Bronze-Gewinnerin von Paris wird in Portugal weiter an ihrem Comeback arbeiten, das durch einen Schlüsselbeinbruch verzögert wurde.

Nominiert für das Trainingslager vom 4. bis 20. Dezember 2025 in Portugal sind, Frauen Riemen: Tabea Kuhnert (SC Magdeburg), Nora Peuser (RU Arkona Berlin), Annabelle Bachmann (RV Ingelheim), Paula Gerundt (Saarbrücker RG Undine), Olivia Clotten (Neusser RV), Anna Härtl (Frankfurter RG Germania), Lene Mührs (Kettwiger RG), Paula Hartmann (Mainzer RV), Leandra Hogrefe (RV Wandsbek), Lisa Behrens (Der Hamburger und Germania RC), Helena Wegener (RK am Wannsee), Lanea Rüter (RC Tegel), Katharina Bauer (RV Treviris Trier), Frederike Patorra (RV Wolgast), Florian Koch (Donau RC Ingolstadt).

Frauen Skull: Alexandra Föster (RC Meschede), Lisa Gutfleisch (Heidelberger RK), Pia Greiten (Osnabrücker RV), Frauke Hundeling (Deutscher RC), Sarah Wibberenz (RC Havel Brandenburg), Tabea Schendekehl (RC Hansa Dortmund), Maren Völz (RC Potsdam), Charlotte Burgdorf (RV Weser Hameln), Johanna Debus (RV Hellas Offenbach).

Männer Riemen: Paul Klapperich (Bonner RG), Theis Hagemeister (Frankfurter RG Germania), Mark Hinrichs (Limburger CfW), Simon Schubert (USV TU Dresden), Tom Tewes (Münchner RC), Friedrich Amelingmeyer (Osnabrücker RV), Julius Christ (RTHC Bayer Leverkusen), Benedict Eggeling (RC Favorite Hammonia), Mattes Schönherr (RC Potsdam), Tassilo von Müller (RK am Baldeneysee), Tobias Strangemann (RV Dorsten), Olaf Roggensack (RC Tegel), Sönke Kruse, Hannes Post, Jasper Angl (alle RV Münster), Paul Martin (Kettwiger RG), Jonas Wiesen (RG Treis-Karden).

Männer Skull: Mads Schmied (RC Potsdam), Till Schindelhauer (RV Kappeln), Arno Gaus (Bonner RG), Max Appel (SC Magdeburg), Marc Weber (RuS Steinmühle Marburg), Jonas Gelsen (RC Nassovia Höchst), Felix Heinrich (RK Normannia Braunschweig), Tom Gränitz (Berliner RC).